Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

20:26 14.09.2022

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.



Торжественная церемония встречи председателя КНР состоялась в резиденции "Акорда". Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Китая.



