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Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином
20:26 14.09.2022

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония встречи председателя КНР состоялась в резиденции "Акорда". Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран, были исполнены государственные гимны Казахстана и Китая.



Затем в зале для переговоров главы государств провели встречу в расширенном составе.

Президент Казахстана поблагодарил председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в нашу страну.

Это Ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как Вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине.
Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

Символично, что Ваш визит совпал с этой юбилейной вехой. За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю Вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив.
Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию.

Касым-Жомарт Токаев считает, что принимаемое сегодня Совместное заявление открывает новое "золотое 30-летие" двусторонних отношений. Именно по этой причине глава государства называет крайне важным визит председателя КНР.



В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность президенту за приглашение совершить государственный визит и гостеприимство казахстанского народа.

Председатель Китайской Народной Республики высоко оценил уровень казахско-китайских отношений и высказал уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

Без всякого сомнения, под Вашим руководством народ Казахстана достигнет новых успехов в деле государственного строительства и национального возрождения. Еще раз хотел бы Вас заверить, что Правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны.
Си Цзиньпин

Он подчеркнул, что Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана.

С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы "Один пояс – один путь". Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт.
Си Цзиньпин

Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

14 сентября Си Цзиньпин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Самолет председателя Китайской Народной Республики приземлился в аэропорту Нур-Султана, где его лично встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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