 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 13.09.2022
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Путин наградил двух сотрудников посольства РФ в Кабуле Адыгжы Кужугета и Михаила Шаха орденами Мужества (посмертно)
20:27 14.09.2022

Путин наградил погибших сотрудников посольства РФ в Кабуле орденами Мужества

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Погибшие при взрыве в Кабуле сотрудники посольства РФ посмертно награждены орденами Мужества. Указ подписал президент Владимир Путин.

Специалист-эксперт и второй секретарь посольства в Азербайджане Адыгжы Кужугет и Михаил Шах награждены за "мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Взрыв произошел на прошлой неделе недалеко от входа в консульский отдел, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу. Всего погибли шесть человек, включая двух сотрудников дипмиссии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ; признана террористической и запрещена в РФ).

Леонид Уварчев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kommersant.ru
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