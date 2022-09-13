Путин наградил двух сотрудников посольства РФ в Кабуле Адыгжы Кужугета и Михаила Шаха орденами Мужества (посмертно)

20:27 14.09.2022

Путин наградил погибших сотрудников посольства РФ в Кабуле орденами Мужества



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Погибшие при взрыве в Кабуле сотрудники посольства РФ посмертно награждены орденами Мужества. Указ подписал президент Владимир Путин.



Специалист-эксперт и второй секретарь посольства в Азербайджане Адыгжы Кужугет и Михаил Шах награждены за "мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".



Взрыв произошел на прошлой неделе недалеко от входа в консульский отдел, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу. Всего погибли шесть человек, включая двух сотрудников дипмиссии. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ; признана террористической и запрещена в РФ).



Леонид Уварчев