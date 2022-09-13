В результате последних боев с Азербайджаном погибли 105 армянских военных

20:31 14.09.2022

Пашинян: в результате боев с Азербайджаном погибли 105 армянских военных

Эмилия Руднева



Баку удалось взять под контроль некоторые территории

В результате боев Азербайджан установил контроль над некоторыми территориями Еревана. Однако не обошлось без потерь, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян – погибли 105 армянских военных.



"По уточненным данным, по состоянию на этот момент известно о гибели 105 военнослужащих ВС Армении", – сказал премьер (цитата "Интерфакс").



Чиновник также отметил, что Азербайджан попросил военную помощь у ОДКБ для восстановления территориальной целостности Армении. В свою очередь, ОДКБ запустила процесс, который "должен завершиться конкретными решениями".



Также политик сообщил, что Армению в России пытаются представить прозападным государством, а на Западе – пророссийским. Это делается для дестабилизации в Закавказье, сказал премьер-министр. По его мнению, все страны хотят мира и стабильности, проблема в том, что у каждого свое представление об этих понятиях.



Ранее Readovka писала о том, что пункт дислокации ФСБ РФ в Армении якобы подвергся обстрелу

со стороны Азербайджана.