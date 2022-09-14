Протестующие штурмуют Армянский парламент

21:55 14.09.2022

Протестующие пытались сломать ворота парламента в Ереване



14 сентября 2022,

Текст: Вера Басилая

Участники акции протеста перед зданием парламента Армении в Ереване пытались сломать ворота, они требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.



Сразу две акции протеста проходят в среду вечером перед зданиями парламента и правительства Армении. Поводом стали якобы заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении.



"Уважаемые соотечественники, призываю вас не поддаваться на манипуляции. Ни один документ не подписан и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, направленная недружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны", – написал Пашинян в соцсетях, передает Sputnik. Армения.



Протестующие возле парламента призывают народ выйти на улицы и присоединиться к ним.



Как сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, собравшиеся перед зданием кабмина заявляют, что акция стихийная. Граждане вышли с требованием отставки главы армянского правительства.



Движение по проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания, перекрыто протестующими. На месте пока не видно лидеров оппозиционных партий, передает ТАСС.



У здания правительства, расположенного примерно в 2 км от парламента, собралось около тысячи человек, оно оцеплено полицией. У парламента людей гораздо больше. Число протестующих с каждой минутой увеличивается.



Ранее армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными "срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение".



В среду пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась.