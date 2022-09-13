События в Украине отодвинули возвращение Тайваня Китаю на долгий срок, - НГ

22:15 14.09.2022

Российский пример заставляет Пекин быть осмотрительнее в военной стратегии

Владимир Скосырев



Китай послал своих военных и боевую технику на учения "Восток-2022".

Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС состоится на фоне конфронтации России с Западом вокруг Украины, кризиса из-за Тайваня и потрясений в мировой экономике. Лидеры продемонстрируют, что нажиму Вашингтона не поддадутся. Но силы двух держав не равнозначны. Китай обладает неизмеримо большей экономической мощью и влиянием на мировой арене. Тем не менее Си не хочет ослабления России и обеспокоен тем, как бы в Москве из-за перемен в боевых действиях не появилось прозападное руководство. Поэтому переговоры в Самарканде продемонстрируют желание обеих сторон не только продолжать вести дела в обычной манере, но и расширить взаимодействие как в экономике, так и в сфере безопасности.



Си Цзиньпин совершит первую после начала пандемии поездку за границу в Казахстан и Узбекистан, где запланирована беседа с Путиным. Как отмечает Reuters, этот вояж знаменателен в двух аспектах. Во-первых, генсек КПК уверен в том, что будет переизбран на третий срок на съезде партии в октябре, никакие заговоры с целью смены власти ему не грозят. Си сосредоточит в руках такие полномочия, какими не обладал никто после Мао Цзэдуна. Во-вторых, саммит ШОС покажет, что председатель КНР – это лидер мирового масштаба.



Его возвышение – это в известной мере плод успешных экономических реформ внутри страны. В то же время сыграло свою роль и торгово-экономическое сотрудничество с таким титаном по запасам естественных ресурсов, как Россия. Как сказал ТАСС Цянь Фэн, директор аналитического центра в Университете Цинхуа в Пекине, западные санкции не нарушат китайско-российское сотрудничество в энергетике. Согласовано, в частности, решение проложить вторую ветку газопровода "Сила Сибири" через Монголию. Она будет доставлять примерно треть газа, который Россия обычно поставляла в Европу. Еще один характерный факт: за первые семь месяцев 2022 года торговля между двумя странами выросла почти на треть.



South China Morning Post акцентирует внимание на военном сотрудничестве России и Китая. В ходе учений "Восток-2022" они провели совместные маневры в Японском море. Причем Пекин впервые направил на эти учения в Россию бойцов, принадлежащих к разным родам вооруженных сил – сухопутным войскам, ВВС и ВМФ.



По мнению комментаторов на Западе, Пекин не желает отдаляться от Москвы, даже несмотря на то, что это бьет по его репутации и подвергает риску попасть под вторичные санкции. Но, как говорит Джордж Магнус, автор книги "Красные флаги" о Си Цзиньпине, китайский лидер очень обеспокоен тем, как идут боевые действия в Украине. Он задается вопросом: не может ли в России в недалеком будущем произойти смена руководства? Ведь Китаю нужен в Москве антизападный лидер.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Ни у кого нет информации о том, что Россия просила у Китая военную помощь для операции в Украине. Это спекуляции, не имеющие никаких подтверждений. После распада СССР Китай хорошо видел проблемы, с которыми столкнулась новая Россия. Это никогда не становилось поводом для публичного злорадства. Политика Китая совершенно последовательная. Нужно учиться на том опыте, который преподнесли Китаю крах КПСС и трудности России в строительстве демократического государства. На мой взгляд, и последние события в боевых действиях в Украине тоже станут для Китая очень серьезным уроком. Первым уроком нынешнего года стала необходимость подготовки к всеобъемлющим болезненным санкциям в случае проведения военной операции на Тайване. На примере России Китай увидел, какие его могут ожидать трудности в торговле, доступе к технологиям".



По словам эксперта, Китай также убедился в том, что в случае войны из-за Тайваня там будут весомо присутствовать США. "США и Запад будут поставлять Тайваню данные разведки, направлять советников, современное оружие и наемников. Отношение Китая к России не изменится. Что изменится и уже меняется, так это понимание Китаем своих военно-стратегических возможностей. Иными словами, в Китае сознают, что нельзя повторять чужих ошибок", – подчеркнул Ломанов.

13.09.22