Саммит ШОС пройдет на фоне перестрелок, - В.Панфилова

00:12 15.09.2022

14.09.2022



На киргизско-таджикской границе произошло очередное столкновение

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В приграничных поселениях Таджикистана неспокойно.

Накануне саммита ШОС, который пройдет в Самарканде 15–16 сентября, пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на трех различных участках государственной границы. Стороны обвиняют в провокации друг друга и сообщают о жертвах конфликта. Несмотря на версию о том, что очередное обострение на киргизско-таджикской границе спровоцировано силами, стремящимися открыть еще один антироссийский фронт в подбрюшье РФ, эксперты "НГ" не до конца разделяют подобный взгляд, указывая на ряд важных нюансов.



Столкновения на киргизско-таджикской границе начались утром 14 сентября. По версии киргизской стороны, наряд Погранслужбы Кыргызской Республики (КР) обнаружил пограничный наряд Таджикистана, который занял "боевые позиции" на неделимитированном участке границы.



После того как таджикские военнослужащие отказались покинуть территорию, их киргизские коллеги открыли огонь. Во время перестрелки, как утверждает Погранслужба КР, таджикская сторона применила минометы.



По версии таджикской стороны, киргизские пограничники обстреляли из миномета заставу "Кех" пограничного отряда "Исфара" РТ без каких-либо на то причин. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Таджикские пограничники в ответ также открыли огонь.



В течение дня еще дважды на различных участках госграницы звучали выстрелы. К урегулированию конфликта подключились полпред президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и губернатор Согдийской области Раджаббой Ахмадзода. Ситуация на границе остается напряженной.



Нынешняя перестрелка и переговоры – это очередной частный эпизод общей проблемы в этом регионе. Попытки что-то урегулировать на двустороннем уровне давным-давно зашли в тупик. Не удалось решить проблему и на высшем уровне. Президент Садыр Жапаров 29 июня побывал с визитом в Душанбе, но с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном договориться по границе не удалось. Рахмон, в свою очередь, на саммите в Чолпон-Ате отказался подписывать Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эксперты считают, что для действительного урегулирования теперь уже необходимо привлечение третьей стороны. "Нужен внешний арбитр. Им может стать Россия, ОДКБ, Китай, Узбекистан, ШОС – словом, любой внешний актор, заинтересованный в стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Без создания такой трехсторонней площадки и внешнего арбитража война на границе будет продолжаться бесконечно", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.



Эксперт не видит оснований утверждать, что нынешний виток напряженности на границе Киргизии и Таджикистана спровоцирован и управляется извне. "Но системный характер конфликтов по периметру российских границ заставляет задуматься, что эти конфликты могут быть и спровоцированы именно в антироссийском ключе, в создании дополнительных проблем для России и для подрыва самой атмосферы саммита в Самарканде и внесения туда дополнительных противоречий", – отметил Князев. По его словам, конфликты в Закавказье и в Центральной Азии возникли не сегодня, все они долгоиграющие, поэтому исключать влияние зарубежных прокси-структур нельзя.



"Эти конфликты можно считать частью той гибридной войны, которая ведется сейчас против России. Даже если это не спровоцировано преднамеренно именно сейчас, в любом случае – это элементы гибридной войны", – полагает эксперт.



Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Станислав Притчин считает, что делимитация границы проходит на тех участках, где нет серьезных противоречий, но фундаментально вопрос не решается. "Именно сложные участки являются камнем преткновения и почвой для конфликтов. Поэтому время от времени возникают подобного рода инциденты. "Другой вопрос, что обострение на киргизско-таджикской границе произошло накануне саммита ШОС. Вот тут и вопросы возникают. И Киргизия, и Таджикистан являются членами ШОС, и оба государства – соседи Узбекистана, для которого важно результативно провести этот саммит. Подобного рода инциденты, конечно, повестку мероприятия в какой-то степени обесценивают. Плюс обострение на армяно-азербайджанской границе. Получается, что в зоне ответственности ШОС возникли сразу несколько горячих точек", – сказал "НГ" Притчин. Он подчеркнул, что это проблемы фундаментальные и ссылаться на то, что кто-то из-за кулис пытается поджечь окружение России, не совсем корректно.



Главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Малашенко убежден, что инцидент на границе Киргизии с Таджикистаном – частные "игрища". "Давайте начнем с того, что указаний из Бишкека или Душанбе не было. Потому что обе стороны к полномасштабному конфликту не готовы, и никто не знает, кто выйдет победителем. Это продолжение нерешенности пограничных вопросов. Поэтому я не вижу в нынешнем инциденте никакого заранее спланированного действия", – сказал "НГ" Малашенко. Другое дело, полагает эксперт, что все неурядицы в Закавказье и в Центральной Азии – это плохо для России, которая взяла на себя функции миротворца. "Присутствие России и присутствие ОДКБ – это военно-политическое присутствие, то, что является основой для местной стабильности и пока не работает, и не знаю, как это будет работать. Если предположить, что этот конфликт между киргизами и таджиками будет расширяться, где гарантия того, что они не обратятся к кому-то третьему? России сейчас необходимо предпринять усилия, чтобы этот конфликт не развивался, а свелся к эпизоду, чтобы это не стало стратегией. Это важно для России, и тогда она cможет приписать себе относительную стабильность", – считает Малашенко. Но если, по его мнению, конфликт получит развитие, последствия будут печальны, потому что Центральная Азия будет фрагментирована на сторонников и противников. России же придется делать выбор, что в этой ситуации для нее просто невозможно, особенно с учетом фактора Афганистана.



Конфликт происходит между членами ОДКБ и ШОС, поэтому принять какую-либо сторону в такой ситуации для них невозможно. И можно с уверенностью сказать, что дело в лучшем случае ограничится призывами в стиле кота Леопольда: ребята, давайте жить дружно.