 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС становится альтернативой "большой семерке", - В.Скосырев
00:13 15.09.2022

Саммит в Самарканде посетят лидеры не менее 10 государств
Владимир Скосырев
14.09.2022

Самарканд подготовился к саммиту ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приобретает все больший вес на мировой арене. Созданная в 2001 году Китаем, Россией и бывшими советскими республиками Центральной Азии, она обрела новых участников в лице таких тяжеловесов Азии, как Индия, Пакистан. На очереди прием Ирана. Еще одним подтверждением роли этой группировки служит то, что в Самарканд намеревается прибыть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В повестке дня саммита развитие сотрудничества в экономике и сфере безопасности. Учитывая события в Украине и вокруг Тайваня, Вашингтон крайне настороженно воспринимает встречи ШОС. Но это не помешает подключению к ней в роли наблюдателей ряда арабских стран.
У президента РФ Владимира Путина, судя по словам его помощника Юрия Ушакова, за два дня – 15 и 16 сентября – состоится такое число бесед с лидерами государств – участников саммита, которого хватило бы и на неделю. Среди них руководители Киргизии, Туркмении, Пакистана, Китая, Индии, Турции, Азербайджана, Узбекистана. Предусмотрен трехсторонний форум Россия–Китай–Монголия. Ныне в ШОС председательствует Узбекистан, а в следующем году эта роль перейдет к Индии.

О политическом и экономическом значении организации для мирового сообщества напомнил на страницах "НГ" (см. номер от 11.09.22) президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Эта региональная организация объединила около половины населения планеты. Совокупный объем ВВП государств – участников ШОС достиг около четверти общемирового показателя. Как можно понять Мирзиеева, фактически ШОС становится альтернативой G7. Залог международно-правовой привлекательности ШОС – внеблоковый статус, открытость. Она не направлена против третьих стран.

Но США не считают, что этот блок столь безобидный и беззубый. Напротив, как следует из высказываний госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай, как самый мощный его участник, и Россия норовят использовать ШОС для сколачивания коалиции автократических режимов, противостоящих силам демократии. В таком ключе комментируют предстоящие мероприятия и ведущие американские СМИ. Washington Post поместила материал о том, что первую остановку по пути на саммит председатель КНР Си Цзиньпин сделал в Казахстане под рубрикой "Демократия умирает в темноте". Имеется в виду, что переговоры Си с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым нацелены на то, чтобы не допустить со стороны казахстанцев какой-либо поддержки уйгуров в китайском Синьцзяне, а заодно закрепить господствующее положение Китая в экономике центральноазиатской страны, потеснив там Россию.

"У России свои интересы в Центральной Азии. Но она отступает, слабеет, особенно в связи с неудачами в Украине", – подчеркивает Тереза Фаллон, директор Центра азиатских исследований в Брюсселе. Но это, как предсказывает эксперт, не помешает Китаю, по крайней мере на словах, продолжать поддерживать Россию в ее конфликте с Украиной.

Не исключено, что опасения Вашингтона насчет сколачивания коалиции автократических режимов на саммите в Самарканде могут сбыться. Мало того что в ШОС существует региональная антитеррористическая структура, которая регулярно проводит совместные военные учения. К этому добавляется и перспектива принятия Ирана в полноправные члены ШОС. Как подчеркивает сайт arabnews, Тегеран стремился к этому десятилетие после победы Исламской революции в стране. Но были определенные препятствия для этого.

Нина Мамедова, руководитель отдела Ирана в Институте востоковедения РАН, в беседе с "НГ" отметила, что препоной служило то, что Иран находился под западными санкциями, а также затягивание соглашения по "ядерной сделке" с Ираном пяти держав. Санкции так и не сняты, соглашения по ядерной программе тоже нет. Но ситуация изменилась. Россия сама попала под санкции. Теперь Москва и Пекин поддерживают прием Ирана в ШОС. С точки зрения расклада сил на внутриполитической арене страны это станет успехом консервативных сил. То есть президенту Эбрахиму Раиси удастся добиться того, чего не удалось добиться его более либеральному предшественнику.

Одной из неразгаданных загадок саммита стал вопрос: состоится ли встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом? Иными словами, встанут ли извечные соперники на путь примирения? Пакистанская и индийская пресса публикуют противоречивые сообщения на сей счет. А arabnews утверждает, что на предстоящей сессии партнерами по диалогу с организацией станут Саудовская Аравия, Египет и Катар.

Источник - НГ
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