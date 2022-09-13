В Казахстане создано "Общереспубликанское общественное движение в поддержку Токаева"

07:12 15.09.2022

создано общественное объединение в поддержку Токаева Фото: Zakon.kz

О создании нового движения "За реформы Токаева" его организаторы заявили на пресс-конференции в Алматы 13 сентября, сообщает Zakon.kz.

Инициаторами создания общественного движения выступили известные общественные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, деятели культуры и спорта, а также лидеры общественных организаций.



В их числе Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие.



Главной идеей объединения является общественная поддержка реформ главы государства, обеспечение условий для их реализации.



В целом реформы президента, которым был дан старт в 2019 году, поэтапно реализовываются. После январской трагедии процессы демократизации и либерализации ускорились и, на наш взгляд, гражданское общество должно играть в этих процессах ключевую роль. Наше движение создано не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы участвовать в процессах. Сейчас, на наш взгляд, мы должны поддержать реформы, довести этот важнейший этап преобразований до конца.

Поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек

Инициаторы движения также отметили, что политическая модернизация, направленная на либерализацию партийного поля, усовершенствование кадрового состава государственного аппарата и другие подобные изменения активизировали демократические процессы и в положительном ключе политизировали гражданское общество.



Как все могли заметить, в Казахстане появляется много людей и объединений, которые готовы создавать и уже создают политические партии, регистрируются, строят планы участия в электоральных кампаниях и всерьез рассчитывают побороться за власть. Президент сегодня дистанцировался от всех партий. Поэтому создание общественного движения в поддержку реформ мы посчитали наиболее эффективным и удобным объединением для нашего участия в реформах. К нам могут присоединиться все желающие, уверены, что сторонников преобразований в Казахстане подавляющее большинство, – говорится в обращении инициативной группы.

Участники движения считают, что каждый казахстанец заинтересован в том, чтобы реформы были доведены до логического завершения, поскольку на каждом этапе они повышают благосостояние и уровень жизни рядовых граждан страны.



В недавнем Послании президентом был озвучен ряд мер социально-экономического характера, который направлен на поддержку молодого поколения. Это продление срока выплат по рождению ребенка, распределение части доходов Национального фонда между всеми казахстанскими детьми, перечисление твердых 7% чистого дохода "Самрук-Казыны" в фонд "Народу Казахстана" и многие другие. За много лет это первые реально ощутимые каждым жителем страны инвестиции в будущее поколение. Неудивительно, что они вызвали ажиотаж среди населения, которое теперь хочет, чтобы все эти инициативы были реализованы. И мы должны дать возможность главе государства их реализовать. И пока этот процесс будет эффективным, мы будем оказывать главе государства всемерную и всестороннюю поддержку, – отметили участники движения.

Представители объединения заявили о полной поддержке политических реформ, выдвинутых Касым-Жомартом Токаевым. В частности, речь идет о проведении референдума, на котором общенародным голосованием были приняты поправки в Конституцию.



Для нас всех эти поправки значат торжество справедливости. Они ограничили президентские полномочия, вернули Конституционный суд, одномандатные округа, усилили власть Парламента. Начало положено, но это только начало. Реформы нужно продолжать. Это понимают все, – говорят инициаторы движения.

Они также поддерживают инициативу Токаева – выбирать президента только на один срок. По мнению общественников, это предотвратит любые попытки в будущем кому-либо узурпировать власть. Предложения депутатов ввести однократный семилетний президентский срок до выборов и вернуть прежнее наименования столицы также назвали верными и нужными шагами к построению Справедливого Казахстана.



Путь реформ никогда не был легким, нас ожидают новые трудности. Преодолеть их мы сможем только сконсолидировавшись, объединив наши общие усилия. Мы призываем объединиться не вокруг личности, а вокруг идеи. Идеи политического и экономического реформирования страны, неуклонного продвижения к Новому Казахстану, – подчеркивается в обращении.

Общественники призвали сторонников аналогичных взглядов объединяться, чтобы осознать "насколько нас много – мы уверены, что нас большинство".



Нам не нужна пустая болтовня и всякие разглагольствования. Нам нужны конкретные действия и конкретные результаты. И мы понимаем, что для этого надо не стоять на месте, надо изменять страну и меняться самим. Надо трудиться и работать – каждый на своем месте, принося общую пользу своей стране. И мы знаем, что любая работа по плечу, если делать ее вместе. Поэтому мы призываем всех, кто за перемены в стране, всех, кто хочет жить лучше, присоединиться к нашему движению в поддержку реформ, – отметили инициаторы общественного движения в заключении.



Лариса Черненко