Самарканд. Подписано соглашение по железной дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан

07:17 15.09.2022

15 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Фото Султана Досалиева. Подписание соглашения по железной дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан



В Самарканде подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан на территории КР. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.



Документ подписали Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана, Министерство транспорта Узбекистана и Государственный комитет по развитию и реформе Китая. Предусматривается совместное содействие успешному завершению технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги по участку на территории Кыргызстана по комбинированному варианту маршрута Торугарт - Арпа - Макмал - Джалал-Абад.



"Стороны будут активно сотрудничать и поддерживать Первый проектно-изыскательский институт китайской железнодорожной корпорации в проведении в Кыргызстане технико-экономического обоснования. Срок завершения всех работ по технико-экономическому обоснованию (включая время проведения оценки) - не позднее 1 июня 2023 года.



Стороны намерены распределить расходы на технико-экономическое обоснование между странами в равных долях, заключив трехстороннее соглашение на финансирование ТЭО.



Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан является важным проектом в сфере транспорта КР. Новый коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока. Данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в том числе Турцию и далее в Евросоюз.



"Проект обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов. Реализация проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект в развитии экономики Кыргызстана", - отметили в пресс-службе президента Кыргызстана.