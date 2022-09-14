Марионетка против Анкары. США решили использовать Украину в качестве антитурецкого инструмента, - М.Столетов

07:19 15.09.2022 Марионетка против Анкары. США решили использовать Украину в качестве антитурецкого инструмента

Максим Столетов

14.09.2022



Между Анкарой и Киевом назревает дипломатический скандал, который имеет все шансы перерасти в политико-экономический. Если это произойдет, то под угрозой окажется выгодная для Украины зерновая сделка, так как Турция имеет все возможности приостановить вывоз зерна через Проливы. Возникнут проблемы и с поставками ударных "беспилотников" Bayraktar, и с заводом по производству турецких БПЛА на Украине, о начале строительства которого месяц назад было объявлено в корпорации Baykar Makina. Тогда же подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий участие турок в послевоенном восстановлении инфраструктуры страны. Правда, до этого надо еще дожить. Но какая нынче, спрашивается, кошка между ними пробежала?



"В то время как американские и европейские санкции против России оказались неэффективными, США и некоторые европейские страны обвиняют в этом Турцию. США пошли еще дальше и направили письма с угрозами непосредственно турецким деловым организациям в нарушение дипломатических правил и международного права. В то время как наблюдается такая картина, есть и наличие враждебного отношения Украины в Турции. В частности, на сайте, предположительно связанном с МИД Украины, была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков", - сообщает турецкая газета Aydınlık.



Уточняется, что опубликован также список руководителей турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. Как пишет издание, "на сайте, где содержится открытый призыв к введению санкций против этих компаний и частных лиц, на странице человека, на профиль которого вы нажимаете", появляется призыв к "мировым правительствам" ввести санкции против этого человека. Бывший посол Турции на Украине Тугай Улучевик, комментируя эту информацию, призвал вызвать в МИД украинского посла, а бывший представитель Анкары при Евросоюзе Улуч Озюлькер напомнил, что Турция - единственная страна, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.



Ранее американцы направили ряд писем с угрозами турецким бизнес-структурам, поскольку Запад возлагает на Турцию ответственность за неэффективность своих санкций против России.



Причина в том, что Вашингтону и Брюсселю не удалось нанести нам поражения своими рестрикциями, наоборот – Россия окрепла, теперь они пытаются найти виновника провала своей санкционной политики.



И им кажется, что нашли: Москва, дескать, опирается на Анкару, чтобы ослабить свою международную изоляцию. А последней нужна иностранная валюта из-за кризиса, разразившегося по причине ее денежной политики. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо даже направил двум главным турецким бизнес-ассоциациям предупреждения, что турецкие компании могут попасть под санкции, если будут работать с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, Россия и Турция развивают торговые и финансовые отношения, и это негативно сказывается на западных санкциях, которые Россия таким образом обходит. Но это выгодное сотрудничество, поскольку Турция, таким образом, вливает деньги в свою уязвимую экономику. В свою очередь, Эрдоган согласился платить за российский газ в рублях. Анкара работает над тем, чтобы принимать российские карты "Мир" взамен Visa и Mastercard. Россия перевела Турции 5 млрд долл. на продолжение строительства атомной электростанции, которой будет управлять "Росатом". Российские туристы влили деньги в турецкую экономику, которая в них отчаянно нуждалась. "Это показывает, что Россия по-прежнему верит в турецкую экономику", - утверждает The Wall Street Journal.



Заметим также, что Турция оказалась единственным членом НАТО, который не ввел санкций против России. Председатель комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес назвал Турцию одной из самых серьезных угроз современному миропорядку, причислив "турецкую угрозу" к России, Китаю и изменению климата. Он также подверг критике политику турецкого руководства в Европе и на Южном Кавказе, назвав ее "сеющей рознь". Не обошел Менендес вниманием и отношения Анкары с Москвой, заявив, что Россия якобы использует эти связи для обеспечения себе военного доступа к Средиземному морю.



Менендес уже не в первый раз обрушивается с критикой на Турцию. В 2019 г. сенатор потребовал ввести санкции против Анкары за покупку у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". США впоследствии исключили Турцию из своей программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и ввели рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Также Турции было отказано в поставке партии F-35, за которые она уже заплатила 1,4 млрд долл. (деньги не вернули). В августе нынешнего года, после появления в СМИ информации о том, что Анкара якобы намерена продолжить закупать у Москвы С-400, Менендес призвал Турцию отказаться от любого военного сотрудничества с Россией и продемонстрировать свою приверженность НАТО. Недовольство сенатора вызвала и позиция Турции по перспективе вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Он усомнился в надежности Анкары как союзника США, предложив заблокировать ей покупку новых американских истребителей F-16.



Понятно, что Менендес не выступает от себя лично, он излагает позицию американской администрации. Ему можно без обиняков говорить то, что властям, по идее, положено излагать дипломатическим языком.



По мнению экспертов, сегодня США стоят перед дилеммой, какую тактику избрать по отношению к Турции, которая все больше становится независимой в своих действиях и взглядах. С одной стороны, Вашингтон не заинтересован в ослаблении своего влияния на Анкару, с другой - не хочет усугублять и разногласия.



Беспокойство у США вызывает еще и тот факт, что Турция на сегодняшний день является одним из центров силы на Ближнем и Среднем Востоке, подпитывая геополитические устремления Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.



В настоящее время страны переживают непростой период в отношениях, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. "Но говорить о том, что Турция выйдет из НАТО, в большей степени, преждевременно. Анкара стремится проводить независимую стратегическую линию. Поскольку стратегические противоречия никак не разрешаются, если ничего не изменится, стоит в ближайшее время ожидать, что ситуация еще больше ухудшится".



Турция нужна США как форпост на южном фланге НАТО, как партнер в сфере безопасности, при том, что она больше не хочет мириться с тем, что ее считают "верным союзником НАТО", готовым выполнять указания Вашингтона на международной арене. Анкара стремится к тому, чтобы стать лидером в регионе.



Поэтому не удивительно, что в нынешней ситуации между Украиной и Россией, спровоцированной НАТО, Турция не собирается четко занимать ту или иную сторону, что может привести к потере ее связей с НАТО и Россией. Она открыто критиковала российскую операцию, выступила соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой "осуждала" Россию, и все еще может осуществлять законный контроль над проходом российских военных кораблей в Черное море. Хотя Турция поддерживает важные связи с Россией, она также поддерживает татар в Крыму и, прежде всего, выступает против любых действий России в регионе, которые угрожают национальному суверенитету других государств. Но одновременно продает Украине боевые БПЛА Bayraktar. Восток, как говорится, дело - тонкое.



Турецкое издание dikGAZETE написало на днях, что украинская экономика использовавшая российскую логистическую сеть и экономические динамики (здесь - модели развития), была очень сильна, но хаос, созданный прозападными политиками, начал отбрасывать страну назад, опустив ее "до уровня африканских экономик". В результате Украина попала в полную зависимость от Запада. А после захвата власти его сторонниками Киев занял миллиарды долларов у Международного валютного фонда и Всемирного банка. "Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настойчиво стремится быть сателлитом западных государств. И если он в скором времени не начнет действовать в интересах украинского народа, то страна будет полностью разрушена", - резюмирует dikGAZETE.



По сути, конечно, издание излагает ситуацию с "незалежной" экономикой и в "незалежностью" правильно, но, видимо, не совсем в курсе того, что украинская экономика начала разрушаться сразу после того, как Украина получила независимость, а государственность прошла точку бифуркации вслед за первым госпереворотом в 2004 г., когда к власти пришел полностью прозападный режим.



В 2014 г. с Украиной как независимым государством было покончено в результате второго проамериканского госпереворота. Сегодня Украина даже не вассал США - у любого вассала все-таки есть некая самостоятельность хотя бы в пределах своей территории. Украина, напротив, не вправе без согласия Вашингтона назначать даже чиновников среднего уровня. Украина - это практически бантустан, в который сейчас сгоняют даже ту часть украинцев, которые под видом беженцев успели проникнуть в вожделенную Европу, а другую их часть Запад отправил на бойню против России. Теперь их подключают к начинающейся антитурецкой кампании.



Для Анкары потенциальные политико-экономические потери будут мизерными. Президент Эрдоган еще в июне говорил, что Россия выражала желание участвовать в производстве беспилотников. Погрязший в долгах киевский режим едва ли мог стать партнером для турецкого ВПК.



Сегодня Киев, демонстрирующий антитурецкие настроения, явно действует по указке из Вашингтона, лишая тем самым себя единственно возможного экономического партнера. Остальные европейские страны готовы, - причем уже не все, - продолжать накачивать Украину оружием, о любой иной материальной помощи, скажем, продовольствием или теплой одеждой в преддверии холодной зимы, речи вообще как не шло, так и не идет. Что в этой ситуации делать России?



Варианты действий подсказывают сами турки. Издание En Son Haber сообщило недавно, что турецкий лидер впервые публично встал на сторону России в украинском конфликте и выбрал Белград, союзника Москвы, в качестве сцены для оглашения своей позиции. На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем он отметил, что позиция западных стран ошибочна, так как они проводят провокационную политику в отношении России, и пока Запад будет продолжать подобные подстрекательства, стороны не смогут достичь какого-либо результата в своих усилиях по прекращению военных действий.



Более того, как сказал Эрдоган, Запад посылает Украине оружие и назвал его "хламом". "Таковы слова президента Турции, союзника Зеленского, Байдена и прочих игроков на Западе и Востоке, включая Израиль, враждебно настроенных по отношению к России в любых вопросах, включая сирийский кризис", - подчеркнуло En Son Haber. А тот факт, что США бросили против реально суверенной Турции свою украинскую марионетку, говорит о том, что иных резервов у Вашингтона не осталось. Вместе с тем также очевидно, что Турция вряд ли будет нашим союзником - разве что ситуативным, но важно, чтобы она не стала нашим противником. Пока же большой вклад в развитие прочных российско-турецких отношений вносит Киев. Источник - stoletie.ru

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