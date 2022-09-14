Суд в Душанбе приговорил 72 летнего экс-полковника КГБ М.Мавлоназарова к 7 годам л/с (оскорблял власти)

08:09 15.09.2022

Критиковавший Душанбе за спецоперации в ГБАО бывший сотрудник КГБ осужден на семь лет

14.09.22



Суд в Душанбе приговорил Мамадсултона Мавлоназарова (Мухаммади Султона) к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает "Озоди" (таджикская служба Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ) со ссылкой на близких осужденного.



По их словам, приговор Мавлоназарову вынесли 13 сентября, признав его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана: по части 2 статьи 307 ("Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием средств массовой информации или сети интернет") и по части 2 статьи 330 ("Оскорбление представителя власти, содержащиеся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или сети интернет").



"Мамадсултон сказал, что считает себя невиновным, все, что написал в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), – правда, и любой человек это может проверить. Он отвергает обвинение в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и говорит, что никого из представителей власти не оскорблял", - сообщил один из родственников Мавлоназарова, которому ранее было разрешено увидеться с арестантом.



Мавлоназарову 72 года, уроженец Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). В 1970-е годы работал корреспондентом молодежной газеты "Комсомоли Точикистон", потом перешел на работу в КГБ Таджикистана. В настоящее время на пенсии. Он регулярно критиковал в соцсетях действия властей страны, в том числе в связи со спецоперациями силовиков в ГБАО, нелестно отзывался о нынешнем председателе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Саймумине Ятимове.



Ранним утром 16 июня группа людей в милицейской форме задержала Мавлоназарова прямо в его постели. Не дав ему обуться, визитеры насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.