Верховный суд России признал ПИВ Таджикистана - террористической организацией

08:13 15.09.2022

14.09.22

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) террористической организацией. Об этом сообщает РАПСИ.



Заседание суда прошло в закрытом режиме. Других подробностей нет.



Отныне деятельность ПИВТ на территории России запрещена.

О подаче иска в Верховный суд стало известно в июле текущего года: генпрокурор России Игорь Краснов проинформировал об этом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Иск был подан по просьбе генпрокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона.



ПИВТ в течение 16 лет была единственной официально действующей партией религиозного толка на территории бывшего СССР. В 2015 году ее обвинили в организации военного мятежа, устроенного бывшим замминистра обороны страны Абдухалимом Назарзода, после чего Верховный суд Таджикистана признал партию террористическо-экстремистской организацией.



Многочисленных членов и сторонников ПИВТ подвергли преследованиям, руководство арестовали, 14 членов политсовета приговорили к различным срокам заключения, двое из них, Махмадали Хайит и Саидумар Хусайни, отправлены за решетку пожизненно. Лидер партии Мухиддин Кабири покинул страну, опасаясь преследований. В Таджикистане ему заочно вынесли пожизненный приговор, осудив по 16 статьям Уголовного кодекса.