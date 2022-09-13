Армии Донецких республик выбили укров из Майорска

10:26 15.09.2022

Союзные силы ЛНР и ДНР при поддержке российских войск освободили Майорск



Союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Союзные силы ЛНР и ДНР при поддержке российских войск освободили Майорск



"По состоянию на 15 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Майорск", - говорится в заявлении.



Ранее в ДНР заявили об освобождении Николаевки и Николаевки Второй.



Кроме того, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах в продвижении при наступлении в районе Соледара и Артемовска.