В "Шымкент-Сити" достраивают огромный Конгресс-холл

11:24 15.09.2022

Шымкентский конгресс-холл достроят в следующем году



Шуддин Саидов



Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства современного конгресс-холла в Шымкенте, передает OTYRAR.



Конгресс-холл расположен в новом мкр. "Шымкент Сити", строительство началось еще в прошлом году. Глава города осмотрел объект и поговорили со строителями. Современный конгресс-холл занимает 5,240 га. Здание будет трехэтажное и состоять из пяти блоков на 2066 мест.



"В этом конгресс-холле мы сможем проводить большие мероприятия, такие как международные конференции, фестивали, концертные программы. Это будет многофункциональный центр",- сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.



Здесь по плану будут проводить общественно-государственные мероприятия, политические форумы, что в свою очередь создаст условия для развития туристской отрасли.



Строители отметили, что в конгресс-холле дополнительно будет торжественный зал на 80 человек и пресс-центр на 40 человек. Построят на месте столовую и большую автостоянку.



Объект планируют сдать уже в 2023 году.