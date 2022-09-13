Газ из "Северного потока" пошел (поплыл танкерами) в Азию

11:35 15.09.2022

Загрузившийся на новом комплексе СПГ "Газпрома" на берегу Финского залива танкер взял курс на Азию. Он повезет не поданный по остановившемуся "Северному потоку" газ другим потребителям.



Вчера танкер "Псков" завершил загрузку на комплексе СПГ "Портовая" и встал на якорную стоянку в Балтийском море. Как показывают данные навигационного портала Vesselfinder, сегодня судно забункеровалось топливом и указывает, что направляется к египетскому порту Саид. Туда танкер планирует прибыть 26 сентября. Порт Саид обозначают точкой прибытия, когда следуют через Суэцкий канал в Азию.



За один рейс "Псков" может доставить до 100 млн кубометров газа в виде СПГ. Также на якорной стоянке находится другой подобный танкер - "Великий Новгород". Очевидно, он встанет вслед за "Псковом" на загрузку. Оба судна в мае доставили сжиженный газ в Индию. После этого простояли несколько месяцев в Оманском заливе Индийского океана у восточных берегов ОАЭ. Как сообщало издание Tradewinds, из-за санкций к "Совкомфлоту" трейдер Gazprom Marketing and Trading, перешедший под контроль немецкого правительства, отказался от фрахта судов.



"Иностранные фрахтователи в одностороннем порядке стали отказываться от исполнения ранее заключенных долгосрочных чартеров", - говорил для "Вестника СКФ" первый заместитель генерального директора "Совкомфлота" Алексей Остапенко.



Позже министр энергетики Николай Шульгинов докладывал президенту России о том, что купили два танкера для газоснабжения Калининграда. Очевидно, речь идет о "Пскове" и "Нижнем Новгороде", которые в случае остановки литовского транзита будут доставлять СПГ с комплекса "Портовая" в эксклав. Российские организации по регистрации судов закрыли данные о собственниках танкеров.



Запуск терминала СПГ произошел сразу после полной остановки "Северного потока" на поставку газа через Балтийское море в Германию. На Восточном экономическом форуме в начале сентября зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил журналистам, что среднетоннажный завод начал сжижение газа. Работают две технологические линии, и комплекс уже произвел первые 30 тысяч тонн СПГ (41 млн кубометров), заметил он.



"Сейчас придет корабль, который будет обеспечивать доставку потребителям СПГ. С учетом конъюнктуры на мировых рынках наш СПГ будет востребован", - сказал Виталий Маркелов.



Расположенный прямо у компрессорной станции "Портовая" и самого "Северного потока" комплекс изначально ориентировался на получение излишков газа, которые не пойдут на экспорт по трубопроводу.



Мощность среднетоннажного терминала составляет 1,5 млн тонн СПГ (2 млрд кубометров газа) в год и, конечно, не может сравниться с газопроводом. Он мощнее в 30 раз. Ежемесячно на комплексе смогут загружаться не более двух танкеров типа "Псков" и "Нижний Новгород". Однако "Портовая" станет хорошим подспорьем для "Газпрома" в условиях снижения поставок трубопроводного газа в Европу. Из-за санкций и контрсанкций в сентябре поставки в ЕС составляют около 90 млн кубометров в сутки. Год назад их уровень превышал 400 млн кубометров. Компенсацией "Газпрому" может быть цена, по которой продается газ. По сравнению с прошлым сентябрем его цена на европейских биржах не менее чем в четыре раза выше (в районе $ 2000 за тысячу кубометров), а большая часть контрактов "Газпрома" привязана к биржевым котировкам.



Вполне возможно, что грузы с нового комплекса пойдут в Индию, которая стала жертвой санкционной войны. От имени "Газпрома" Gazprom Marketing and Trading должен поставлять индийской Gail 2,5 млн тонн СПГ (3,4 млрд кубометров) в год. И до июня делал это в основном из законтрактованных 3,5 млн тонн на проекте "Ямал СПГ". Однако потом перешедший под контроль немецкого правительства трейдер остановил поставки, объяснив геополитической напряженностью, хотя российское правительство разрешило выполнять ямальский контракт до 25 августа.



Как сообщало EADaily , большая часть СПГ для Индии могла оставаться в Европе. В Дели жаловались, что трейдер платит штраф в $ 100 за тысячу кубометров при контрактной цене в $ 500 и перепродает топливо в Европе по цене в четыре раза выше. Глава Gail заявлял, что на уровне правительств Индии и России и компаний идут переговоры о возобновлении поставок, так как компании пришлось ограничить поставки потребителям и остановить часть своих производственных мощностей.



Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач замечал EADaily , что "Газпром" не будет поставлять СПГ с нового комплекса потребителям "Северного потока", так как проект стал жертвой западных санкций. Глава немецкой Uniper Клаус-Дитрих Маубах при этом заявлял, что крупнейший импортер газа Германии рассматривает возможность иска против "Газпрома" за сокращение поставок.