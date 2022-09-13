Путин озвучил суммы экономической поддержки Россией Кыргызстана - $20 лям в никуда

11:49 15.09.2022

Путин озвучил суммы экономической поддержки Россией Кыргызстана



Владимир Путин с Садыром Жапаровым. Фото: сайт Кремля

Россия продолжит оказывать экономическою поддержку своему стратегическому партнеру Кыргызстану. Об этом заявил сегодня, 15 сентября, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым в Самарканде на полях саммита ШОС.



"Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных региональных организациях, - сказал Путин. - Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером [Киргизии]. У нас в прошлом году рост был заметный торгового оборота, и в этом году растет, причем очень хорошими темпами. В прошлом году он вырос у нас на 46,6 процента, а в этом году, за первые пять месяцев, еще плюс 30 процентов. Это очень хороший показатель".



Как подчеркнул Путин, Москва продолжает оказывать также экономическою поддержку Кыргызстану.



"В прошлом году финансовая помощь составила 20 миллионов долларов. В этом году еще полтора миллиона долларов выделено на восстановление социальной инфраструктуры, пострадавшей в результате известных трагических событий на границе районов. В текущем году на эти же цели переведено уже 600 миллионов долларов. Мы будем это делать, имея в виду, конечно, и последние трагические события. Безусловно, мы эту тему пообсуждаем",

- отметил российский лидер.

Он добавил, что РФ готова "оказывать и техническое содействие в области реагирования на чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия".



"В июле подписано распоряжение правительства о поставках пожарной и вертолетной техники с выделением на эти цели бюджета России: почти полтора миллиарда рублей - 1,3",

- сообщил Путин.