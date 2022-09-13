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Иран официально вступил в ШОС
11:57 15.09.2022

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил иранский журналист Абас Аслани в Twitter на проходящем в узбекском Самарканде саммите организации.

"Полноправное участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества одобрено лидерами на саммите", - написал Аслани.

Шире друг: к ШОС хотят присоединиться еще десять стран
Среди желающих - Катар, Сирия, ОАЭ, а также Непал, Камбоджа и другие государства

По словам журналиста, новый глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что членство Ирана в ШОС окажет "существенное влияние" на международные и, в частности, региональные контакты Ирана.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где впервые за три года лично примет участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС. Сообщалось, что Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении - Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана - Шавкатом Мирзиеевым, Ирана - Эбрахимом Раиси, с премьер-министром Пакистана - Шахбазом Шарифом и председателем КНР - Си Цзиньпином.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что на саммите будет рассмотрена заявка Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу.

12 сентября глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что самаркандский саммит ШОС даст рабочий пример новой модели регионального сотрудничества.

Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Постоянные члены - Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - страны-партнеры.

Источник - Известия
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