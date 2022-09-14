Руками боевиков: как фактор безопасности влияет на ослабление позиций "Талибана", - Дм.Поляков

14:38 15.09.2022 Руками боевиков: как фактор безопасности влияет на ослабление позиций "Талибана"



За год после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (организация запрещена в РФ) и провозглашения "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание государства у талибов) страну потрясло множество терактов. Большинство из них были направлены на подрыв власти нового правительства. Однако теперь получила распространение новая тенденция - теракты начали устраивать против представительств стран, налаживающих отношения с Исламским Эмиратом.



Атака на российскую дипмиссию



5 сентября в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле террорист привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибло не менее 10 человек, в том числе двое сотрудников российского посольства. Теракт стал первым нападением на иностранную дипмиссию в Афганистане после установления власти движения "Талибан" в стране. Вечером того же дня "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за совершенный террористический акт.



ИГ в комментарии для своей газеты "Ан-Наба" назвало все иностранные посольства "шпионскими гнездами", пригрозив им терактами. Особое внимание акцентируется на том, что талибы не в состоянии исполнить данные странам региона обещания в сфере безопасности.



Совершенно очевидно, что атака на российскую дипмиссию направлена на разрушение существующего взаимодействия между Москвой и Кабулом. Российская сторона шаг за шагом налаживает отношения с талибами. Хотя движение еще не исключено из перечня списка террористических организаций, представители "Исламского Эмирата Афганистан" часто наносят визиты в Россию.



Сами талибы надеются, что теракт у российского посольства не осложнит отношения с Москвой. Официальный представитель МИД ИЭА Абдул-Кахар Балхи осудил теракт и выразил соболезнования российскому правительству, народу и семьям погибших. Он же заявил, что силовые структуры страны начали всестороннее расследование инцидента и будут еще серьезнее подходить к вопросу обеспечения безопасности диппредставительств для их нормального функционирования.



В то же время, Министр иностранных дел ИЭА Амир Хан Муттаки звонил своему коллеге Сергею Лаврову и лично выразил соболезнования российской стороне. Основной посыл Муттаки сводился к тому, что "происки врагов" не должны сказываться на двусторонних отношениях, ведь последние на это и рассчитывают.



С мнением министра иностранных дел ИЭА согласен ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Александр Князев. Эксперт называет основным бенефициаром теракта антиталибские силы.



"Взрыв мог быть выгоден тем, кто негативно относится к той политике, которую в отношении Афганистана проводит Россия. Вероятно, за терактом стоят так называемые антиталибские силы, поскольку им не нравится конструктивное взаимодействие двух стран", - сказал он.



Князев также считает, что атака на российское посольство не должна понизить уровень отношений двух стран.



"Не думаю, что эти события приведут к ухудшению взаимоотношений Москвы и Кабула. Дело в том, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве. И уже сейчас наше посольство находится в тесном контакте с соответствующими структурами движения „Талибан" по части расследования случившегося", - заключил эксперт.



Схожей оценки придерживается Гуль Ахмад Азами, бывший афганский сенатор и эксперт по военно-политическим вопросам. По его мнению, цель теракта у посольства РФ в Кабуле - испортить отношения Москвы с движением "Талибан".



"Россия - это одна из немногих стран, посольство которых функционирует в Афганистане. Мы видим, что тем, кто хочет поехать в Россию, выдаются визы. У России добрые отношения с Исламским Эмиратом Афганистан. Террористические группировки хотят испортить отношения, которые были налажены во время недавнего визита ряда официальных лиц в Россию по торговым вопросам и вопросам заключения бизнес-контрактов и договоров по нефти", - сказал он.



Внешнее участие



Возможное участие третьих стран в атаке на посольство РФ активно обсуждается в последние дни. Ключевое предположение в том, что если ИГ и не действовало в тесной координации с внешними силами, то, возможно, было использовано как инструмент для подрыва российско-афганских отношений. Во всяком случает, такую вероятность вполне серьезно рассматривают в профильных российских ведомствах.



В МИД РФ не исключили причастность спецслужб третьих стран к теракту в Кабуле. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По имеющимися данным, совершившей теракт террористической группировке ИГИЛ могли содействовать представители спецслужб третьих стан", - сказала она.



С Министерством иностранных дел согласна и российская внешняя разведка. В ведомстве подчеркивают пагубную роль многолетнего присутствия стран коллективного Запада в Афганистан и их текущее раздражение налаживанием отношений между Москвой и Кабулом, что и могло стать одной из причин атаки на посольство РФ.



"Согласно поступающей в СВР России информации, теракт против российского Посольства в Кабуле был нацелен на срыв дальнейшей стабилизации обстановки в Афганистане и конструктивного участия нашей страны в этом процессе. Наметившиеся подвижки в нормализации ситуации в ИРА явно не устраивают США и их союзников. Многолетнее присутствие западных стран в Афганистане привело лишь к разрушению экономики, деградации в сфере безопасности и формированию питательной среды для роста экстремизма", - заявили в Пресс-бюро СВР России.



В российском экспертном сообществе также рассматривают точку зрения, что реальным бенефициаром теракта может выступать третья сторона. Такого мнения придерживается Василий Кравцов, военно-политический аналитик, специалист по афганскому кризису.



"Теракт направлен на срыв договоренностей по политическому и торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Афганистаном. По мнению врагов России, ей не место в Афганистане, она не должна путать их планы и действия", - сказал он.



Кравцов подчеркнул, что особое недовольство из-за усиления позиций Москвы в Афганистане испытывают в Вашингтоне и Лондоне.



"С революции 15 августа 2021 года у России было конструктивное взаимодействие с талибами. Уже тогда это раздражало американцев и англичан. В этом году сотрудничество России и Афганистана приобрело характер конкретных договоренностей, достигнутых по результатам визита министра торговли Нуреддина Азизи, включая бартерные сделки. Естественно, это еще больше раздражает противников России в Афганистане", - высказался эксперт.



Под прицелом Китай



Совершенно очевидно, что ИГ не планирует снижать градус своих атак в стране. Совсем недавно афганский филиал ИГ "Вилаят Хорасан" в новом выпуске журнала "Голос Хорасана" опубликовал план борьбы с китайским влиянием во всей Средней Азии, в том числе и в Афганистане.



ИГ заявило о начале активной борьбы с китайским присутствием в регионе. Террористы ИГ утверждают, что будут устраивать диверсии и теракты на газо- и нефтепроводах, проходящих через страны Центральной Азии в Китай. По их мнению, для китайского руководства наземный путь через Центральную Азию жизненно важен из-за перспективы противостояния с США из-за Тайваня и возможной блокады морских путей. Вероятнее всего, под удар могут попасть также все китайские инфраструктурные проекты в Афганистане. Под пристальным вниманием может оказаться Ваханский коридор, который рассматривается в качестве логистического узла между Афганистаном и Китаем.



Публичные заявления и угрозы Китаю ставят под угрозу отношения между ИЭА и КНР. Основное внимание уделяется неспособности талибов защитить китайские инвестиции. Таким образом, даже незначительные атаки на интересы Пекина в стране будут демонстрировать слабость нынешних властей Афганистана в вопросе обеспечения безопасности.



Удар по "Талибану"



Если третьи страны преследуют в качестве своих целей ослабление влияние России и Китая, то внутриафганские силы наоборот своими террористическими акциями пытаются нанести урон "Талибану". Мотив прост - атаки на представителей стран, имеющих налаженные отношения с ИЭА, будут снижать инвестиции в Афганистан, что существенно подорвет и без того шаткое положение талибов.



Схожую тактику уже проводила "Техрик-е Талибан Пакистан" (филиал "Талибана, запрещен в РФ) в прошлом году. Группировка развернула антикитайскую кампанию в Пакистане. Нападая на китайских инженеров и дипломатов, боевики пытались добиться срыва китайских, в первую очередь энергетических, проектов в стране и тем самым ослабить позиции Исламабада. Можно предположить, что именно после появления сообщений о намерении ИЭА заключить сделку с Россией о поставке энергоресурсов в Афганистан ИГ решило перенять тактику "пакистанского талибана", решив атаковать российское представительство. К тому же, не стоит забывать и существующую вражду между Россией и ИГ. Таким образом, угроза срыва экономического сотрудничества между Москвой и Кабулом нанесла бы урон как России, так и ИЭА.



В любом случае, теракт продемонстрировал неспособность движения "Талибан" обеспечить безопасность не только жителей Афганистана, но и иностранных представителей, что может стать первостепенной проблемой. Таким образом, становится сложно прогнозировать перспективы ведения бизнеса в Афганистане, что напрямую отражается на внутренней социально-экономической ситуации, ведущей не только к усилению террористических организаций, но и внутриталибской раздробленности.



Дмитрий Поляков Источник - eadaily.com

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