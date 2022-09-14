"ШОСсе до горизонта": Шанхайская организация стремится к новому миропорядку, - Д.Денисов

14:41 15.09.2022

"ШОСсе до горизонта": Шанхайская организация стремится к новому миропорядку



Важнейшим итогом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде станет вступление в ШОС новых участников, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.



"Будет объявлено о принятии новых членов, будет объявлено о том, что ряд государств начинает процедуру полноценного присоединения к ШОС. Также мы знаем, что достаточно неожиданные государства появляются в виде наблюдателей - государства Ближнего Востока, Африки. Это значит, что тот процесс, который связан с переустройством мира в многополярный формат, все более интересует различные государства со всех континентов нашей планеты", - утверждает Денисов.



Денисов прогнозирует, что в рамках саммита будут приняты соглашения в экономической сфере, и участники "не обойдут стороной ключевые проблемы современной политической повестки".



В свою очередь, руководитель Управления международного сотрудничества и внешних связей Института Китая и современной Азии РАН Владимир Потапенко, заявил "Известиям", что заседание Совета глав государств-членов ШОС "проходит на фоне резкого обострения отношений между Востоком и Западом, выстраивания нового миропорядка".



"ШОС, в отличие от действий США и их союзников, выступает за многополярный мир. Эта структура способна объединить вокруг себя страны, выступающие за справедливый, равный и безопасный мир. В Самарканде лидеры 15 государств (среди которых Индия, Китай и Россия) будут обсуждать вопросы адаптации Организации к новым реалиям, новым вызовам и угрозам", - подчеркнул Потапенко.



Как сообщало EADaily, сегодня, 15 сентября, президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд, где впервые за три года лично принимает участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС.



Российский лидер пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении - Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана - Шавкатом Мирзиеевым, Ирана - Эбрахимом Раиси, с премьер-министром Пакистана - Шахбазом Шарифом и председателем КНР - Си Цзиньпином.



Между тем, Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.



В двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, в том числе в высокотехнологичных областях. В связи с этим российский лидер напомнил о запуске с космодрома Байконур спутника дистанционного зондирования Земли, изготовленного предприятиями РФ по заказу Ирана.



Саммит ШОС проходит 15 и 16 сентября. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. Постоянные члены: Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.



Афганистан, Белоруссия и Монголия имеют статус наблюдателей. Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка - страны-партнеры.