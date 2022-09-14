За что уволили каз-вице-премьера Султанова?

15:51 15.09.2022 Почему президент уволил вице-премьера - министра торговли Бахыта Султанова



Версия "Каравана"



Министерство отказалось от создания национальной товаропроводящей системы с сетью оптово-распределительных центров (ОРЦ). На нее в госбюджете закладывали 237,5 млрд тенге.



Почти три года министр Бахыт Султанов заверял президента и правительство, что проект двигается, что строительство ОРЦ уже началось. Что в результате в 24 таких центрах к 2025 году будут хранить более 4,5 млн тонн плодоовощной продукции. И это позволит снизить стоимость еды в стране на 20-25 %, сообщает медиа-портал Caravan.kz.



Почему не получилось?



15 августа Бахыт Турлыханович лишился двух своих кресел. А 24-го министерство признало идею ОРЦ "неэффективной тратой денег". И заявило, что вместо строительства центров разработает информационную систему, которая объединит всех товаропроизводителей сельхозпродукции и все овощебазы, от которых будет получать информацию о наличии урожая, его объемах и ценах.



"Это позволит принимать решения о необходимости ввода ограничений на вывоз или импорт основных видов продукции", - заявил хозяин группы компаний Dala-Fruit Болатбек Нажиметдинулы. Изначально он тоже был "за". Но в этом августе сказал: "Если бы этот проект реализовали, центры остались бы пустыми, оставшись бременем на государстве, как неэффективный продукт".



Кто бы мог подумать! А начинался этот проект радужно. Пока не превратился в детектив.



История проблемы и цена вопроса



О создании ОРЦ заговорили еще в 2010 году. Схема простая, как советские трусы за "рупь-двадцать". Государство строит овощехранилища по современным технологиям. Фермеры закидывают туда свой урожай по заранее оговоренным ценам. Торговцы-сетевики выгребают оттуда заранее оговоренные объемы по заранее оговоренным ценам. И никаких посредников! А трудяги, взрастившие картофель, морковь, свеклу и лук – "по чесноку" подсчитывают свою "капусту".



Председатель партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков:



- С самого начала я был противником строительства ОРЦ. Чиновники начали строительство дома с крыши, а не с фундамента. Центры – это последнее звено в товаропроизводящей системе по продвижению продукции от поля до прилавка. Надо было начинать с создания информационной системы по заготовке сельхозпродукции, ее хранению, первичной переработке и транспортировке. Такая система создается на основе кооперации. Надо было начать с сервисно-потребительских кооперативов.



В 2018 году экономист Казбек Бейсбеков сказал мне, что программа создания сети ОРЦ может затянуться на 3-4 года: "Проект может разрушить криминальные схемы на рынке продуктов питания. Это же миллионы долларов для теневиков. В нашей торговле доля теневого рынка по разным данным составляет от 40 до 60 %. Поэтому я пока не вижу, как в Казахстане можно реализовать данный проект".



Султанов виноват. Но он не виноват?



- Казбек, сейчас уже 2022-й. Что-то изменилось?



- Да ничего. Идея создания сети ОРЦ – здравая, но не очень хорошо продуманная для наших реалий. К тому же против нее было очень сильное лобби – хозяева больших базаров и оптовок, начиная с "Алтын орды". Там 20-25 лет сумасшедшие деньги крутились через десятки посредников. Это первое. Второе: в январе 2020-го Бахыт Султанов побывал в Испании и Франции, где товаропроизводящие системы успешно действуют несколько десятков лет.



Справка "Каравана"



По словам министра Султанова, директор ОРЦ "Merca-Madrid" рассказал ему, что в Испании через сеть ОРЦ проходит 65 % фруктов и овощей, 55 % морепродуктов. Главное: через сеть рынков удалось достичь быстроты, открытости, качества и наименьшей конечной цены продукции на рынке.



- То есть министр торговли совершил вояж за счет налогоплательщиков?



- И не один, а с группой поддержки из экспертов-чиновников и переводчиков с испанского на рыночный казахстанский. Надо было посмотреть, как там все устроено, как работает. Да, деньги потрачены впустую. Но вы же знаете, что нельзя изжарить яичницу, не разбив яйца.



- Тогда вопрос: почему в Испании ОРЦ работают, а у нас…



- Я бы не стал валить все на Султанова. Это была не его идея. Ему пришлось реализовывать чужие планы. Но и снимать ответственность с него не стал бы. Переписать проект, наладить информационную систему, включить в нее всех более-менее надежных товаропроизводителей, объединив их с торговыми сетями, минуя посредников. Эти действия требуют дополнительных расходов и времени.



- С месяц назад экономист Петр Своик сказал, что, если бы правительство утвердило план проекта еще в 2020 году, то цены на сельхозпродукцию уже тогда можно было бы снизить на 20-25 %.



- Не смешите меня! Я помню, как в мае 2020-го, уже после командировки в Испанию и Францию, г-н Султанов презентовал правительству проект товаропроизводящей системы. Кстати, тогда злые языки прозвали его министром торговли интеграцией. После поездки он утверждал, что этот кластер объединит производителей, транспортников и ритейлеров в одну команду. Что позволит не только снизить цены на продукты питания, но и упорядочить связи с нашими импортерами и экспортерами продукции: есть излишки – продаем. Есть дефицит – докупаем нужные объемы. Вот для чего нужна единая информационная система. Нет ее – нет результата.



- Казбек, тогда на что в проект 237,5 млрд тенге закладывали? Только на строительство овощехранилищ на 20 тысяч наименований продукции?



- А вы посмотрите, что по этому поводу на сайте министерства сказано. Там есть что-то о проектах складов? Где цифры, локации, инвесторы?



- Смотрел. Ничего конкретного. Но где-то год назад Султанов утверждал, что дефицит хранилищ в разных областях достигает 70-80%. А из-за неправильного хранения продукции производители продуктов ежегодно несут убытки в 250 млрд тенге – товар гниет. И граждане переплачивают за просрочку.



- Не знаю, откуда Султанов взял такие цифры. Сегодня в стране около 1200 складов. Самые современные у крупных производителей. Но их мало. Там отходы составляют всего 10-13 %. Продукты портятся в старых хранилищах еще времен СССР – там в помойки уходит 40-50 % товара, который могли продать людям по нормальным ценам, пока он не достиг состояния трупа. Акиматы всегда уходят от ответа на вопрос – почему сгноили еду, на какие суммы, и кто в этом виноват. Потому что не понимают, когда надо открывать закрома. Имена ответственных лиц мы знаем. Но никто пока не ответил за то, что сгноил сотни тонн еды.



Последние капли, переполнившие цистерну терпения



14 июня на заседании правительства Президент Токаев сказал: "Более полугода назад я дал поручение запустить национальную товаропроизводительную систему с сетью оптово-распределительных центров. Но планы и публичные заявления остались на бумаге. Поручаю правительству доложить, что сделано".



28 июня на заседании правительства министр Султанов попросил у правительства еще 54 млрд тенге на выполнение обязательств в рамках государственно-частного партнерства на строительство оптово-распределительных центров. То есть какие-то деньги в строительство ОРЦ частники уже вложили. Какие-то центры даже начали эксплуатировать. Но все эти движения были похожи на предсмертные конвульсии. Поэтому Палата предпринимателей "Атамекен" жестко раскритиковала действующую схему реализации проекта по созданию ОРЦ. Для членов палаты все стало ясно: его надо переписывать заново.



Во-первых, по мнению экспертов, насчет мелких товаропроизводителей г-н Султанов сильно перегнул палку: им дешевле и проще сбыть свой товар на ближайших рынках, чем везти его за тридевять земель. Во-вторых, только в этом году президент и премьер-министр (соответственно 6 и 8 раз) поручали уполномоченным ведомствам и акиматам придумать реально действующие меры по недопущению роста цен на продукты питания. Это был конкретный намек на ОРЦ и товаропроизводящую систему. Минторг с этим не справился. Да и не мог справиться. Каждое заседание правительства - очередной день сурка.



Система не создана. Пять ОРЦ построены и возводят еще два. Кто и когда их будет заполнять? На каких условиях? При этом цены на плодоовощную продукцию с начала года перепрыгнули планку в 20%. А в мире они дешевеют уже четыре месяца. Так что поручения президента и премьера остались невыполненными.



Возможно, в какой-то момент министр Султанов нашел варианты решения отдельных проблем. В конце весны в ответе на запрос редакции явно читался осторожный оптимизм. Но опять повторялись старые мантры, что цель проекта – "обеспечить доступ сельхозпроизводителей, особенно мелких и средних к инфраструктуре долгосрочного хранения продукции и первичной ее обработки и доработки для сбыта, снижения логистических и торговых издержек за счет прямой связи резидентов и клиентов ОРЦ".



В середине августа терпение президента Токаева лопнуло – Бахыта Турлыбаевича отправили в отставку. И через 10 дней министерство под нажимом НПП "Атамекен" отказалось от строительства ОРЦ. То есть признало поражение в битве с теневой экономикой в сфере торговли.



2 сентября министром торговли интеграции и вице-премьером был назначен Серик Жумангарин – вместо Султанова.



Автор: Сергей Туник Источник - Caravan.kz

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