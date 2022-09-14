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|Токаев подарил Папе Римскому домбру
16:25 15.09.2022
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий подарил Папе Римскому Франциску домбру, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с вручения музыкального инструмента опубликованы на странице telegram-канала Акорды.
В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру, – говорится в сообщении.
Папа Римский прибыл в Нур-Султан 13 сентября. В столичном аэропорту его лично встретил Касым-Жомарт Токаев.
После прилета в каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.
Во время разговора Папа Римский высказался о домбре.
Она представляет собой культурный символ Казахстана, а также является одним из его самых важных символов – столь важных, что недавно ей посвятили специальный день.
Папа Римский Франциск
В заключение он добавил, что "домбра может служить для нас стимулом".
Анастасия Московчук