Токаев подарил Папе Римскому домбру

16:25 15.09.2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий подарил Папе Римскому Франциску домбру, сообщает Zakon.kz.



Фотографии с вручения музыкального инструмента опубликованы на странице telegram-канала Акорды.



В память о пребывании на гостеприимной казахской земле Касым-Жомарт Токаев подарил Папе Римскому Франциску домбру, – говорится в сообщении.



