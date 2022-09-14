МИД РФ о желание США "отстыковать" Центральную Азию от России

16:28 15.09.2022

Захарова оценила желание США "отстыковать" Центральную Азию от России



Алена Задорожная



"Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США", – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании "отстыковать" Центральную Азию от экономики России.



"Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается", – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



"Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика", – подчеркнула собеседница.



Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть "отстыковка" региона от экономики России.



Каур утверждает, что в Центральной Азии США "пытаются содействовать взаимосвязанности региона", а также "укреплению демократических институтов", "развивать человеческий капитал". Вашингтон хочет "продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека". Кроме того, США стремятся "поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия" в регионе, передает РИА "Новости".



"Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью", – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России "сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России". По ее словам, США видят "растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону".



Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.