Один из топ-менеджеров "Кумтора" (казахстанец Курманов) успел сбежать от кыр-следствия

18:46 15.09.2022

По делу о коррупции на Кумторе объявлен в розыск бывший исполнительный директор "Кумтор Голд Компани" Канат Курманов

19:04, 15 сентября 20227 944



Tazabek - Следственное управление Генеральной прокуратуры предъявило обвинение бывшему исполнительному директору ЗАО "Кумтор Голд Компани" Канату Курманову.



Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, обвинение предъявлено в рамках возбужденных уголовных дел по факту коррупционных преступлений в ЗАО "Кумтор Голд Компани" по статье 246 (Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах).



Заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражей. Он был объявлен в розыск.



Следствие по уголовному делу продолжается.



Канат Курманов был назначен в январе 2022 года. Он является специалистом из Казахстана.



Справка:



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