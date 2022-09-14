 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Один из топ-менеджеров "Кумтора" (казахстанец Курманов) успел сбежать от кыр-следствия
18:46 15.09.2022

По делу о коррупции на Кумторе объявлен в розыск бывший исполнительный директор "Кумтор Голд Компани" Канат Курманов
19:04, 15 сентября 20227 944

Tazabek - Следственное управление Генеральной прокуратуры предъявило обвинение бывшему исполнительному директору ЗАО "Кумтор Голд Компани" Канату Курманову.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, обвинение предъявлено в рамках возбужденных уголовных дел по факту коррупционных преступлений в ЗАО "Кумтор Голд Компани" по статье 246 (Нарушение ограничений, установленных законодательством об акционерных обществах).

Заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражей. Он был объявлен в розыск.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Канат Курманов был назначен в январе 2022 года. Он является специалистом из Казахстана.

Справка:

13 сентября Генпрокуратура задержала бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука в рамках расследования по 3 уголовным делам с общим ущербом в 1 млрд сомов. Сегодня, 15 сентября, Октябрьский районный суд заключил Т.Болтурука под стражу до 10 ноября.

Кроме него арестованы специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансов Рыспек Токтогулов.

Ранее в кабмине рассказали о выявленных нарушениях в компании после аудита Счетной палаты.

"В результате на руднике установлены финансовые нарушения, в частности горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных", - сообщали в кабмине.

Источник - tazabek.kg
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