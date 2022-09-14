Папе Франциску в Нур-Астане нахлобучили кыргызский ак-калпак (фото)

18:47 15.09.2022

Анастасия МОКРЕНКО



Папа Римский Франциск посетил столицу Казахстана Нур-Султан для участия в 7-м съезде лидеров мировых и традиционных религий. Об этом сообщили в Католической апостольской администратуре в Кыргызской Республике.



Во время визита Папа Римский пригласил на личную встречу католических монахов-иезуитов, которые несут свое служение в Католической церкви Кыргызстана. Встреча прошла в посольстве Святого Престола (Ватикана) в Нур-Султане. Участвовали шесть монахов-иезуитов, которые работают в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше, а также представители из России и Беларуси.



На встрече Римский Понтифик получил в подарок кыргызский калпак с вышитыми флагами Кыргызстана и Ватикана.



Папа освятил также краеугольный камень для новой католической церкви, которую построят на улице Уметалиева в столице КР.



Он пошутил, что у него очень много дел в Ватикане и если в такой далекой стране, как Кыргызстан, где мало христиан, католики нуждаются в помощи, они должны громко кричать, чтобы он их услышал и помог. "Кричите, как младенец, который хочет, чтобы мама дала ему молока. Мама в конце концов всегда услышит и накормит ребенка. Вы тоже кричите, и я вам всегда помогу", - сказал Папа Франциск.



Вместе с кыргызскими священнослужителям на встречу с Папой приехала группа из 50 паломников с разных католических приходов Кыргызстана.



Кроме встречи с духовными лидерами со всего мира и встречи с президентом РК, он совершил торжественное богослужение в выставочном центре Expo, на котором присутствовало несколько тысяч католиков из Казахстана, Центральной Азии, России, Беларуси и Монголии.