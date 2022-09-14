Тайны внешнего управления. Куда делось золото кыргызского Кумтора? - 24.kg

20:02 15.09.2022

15 сентября 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сюжет: Ситуация с "Кумтором"



С весны прошлого года не утихают разборки вокруг главного золоторудного месторождения страны. Тема Кумтора всегда была в зоне особого внимания властей, политиков и общественности.



После того перехода управления рудником от канадской Centerra Gold Inc. Кыргызстану, жители республики ждали изменений и лучшей жизни.



Не случилось ни того, ни другого. Работа рудника стала еще более засекреченной, чем при канадском участии. Сколько добыли золота, куда оно делось и почему, точно не известно. Теперь к этому коктейлю добавились уголовные дела и миллиардный ущерб. И все снова сопровождается грифом секретности. Всех деталей общественности не раскрывают. Остается только догадываться, что на самом деле происходит с золотым проектом.



Налогов и отчислений стало больше

Начнем с хорошего - поступления налогов. По официальным данным, после перехода рудника "Кумтор" под внешнее управление государство стало получать больше. Так, в 2021 году компания "Кумтор Голд Компани" выплатила в бюджет Кыргызстана 13,6 миллиарда сомов налогов и других обязательных платежей при плане 9 миллиардов.



На сегодня почти четверть всех налоговых поступлений в казну составляют именно перечисления от разработки месторождения. За январь - июль 2022-го в бюджет перечислено 22 миллиарда 146,2 тысячи сомов. В том числе традиционный налог на валовый доход Кумтора составил 6,5 миллиарда.



С прошлого года предприятие "Кумтор Голд Компани" начало платить взнос на развитие минерально-сырьевой базы страны.



Ранее предусматривалось, что компания сверх остальных платежей должна ежемесячно перечислять 4 процента своего дохода. Но никаких выплат не было. В 2021-м впервые в истории работы рудника новое руководство фирмы направило с полученной выручки сверх плановых бюджетных налогов $32,9 миллиона, или примерно 2 миллиарда сомов.



По итогам января - июля текущего года в бюджет перечислена вся ежегодная сумма на развитие минерально-сырьевой базы КР - 15,5 миллиарда сомов.



Это важный показатель, ведь деньги предназначены для обеспечения работы горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в новых экономических условиях, а также разведки новых месторождений, комплекса мероприятий по технико-технологическому и кадровому обеспечению геологоразведочных организаций.



Сколько золота продали

Если в налоговых поступлениях от Кумтора еще можно разобраться, то в остальной части его работы просто черт ногу сломит. Главный вопрос, которым второй год задаются общественность и депутаты: сколько золота добыто и где оно находится?



С золотом ситуация относительно ясная. В прошлом году на Кумторе добыто 14,5 тонны золота.



Дальше начинается самое интересное. Все началось еще в январе. В кабинете министров 29 января сообщили, что все золото Кумтора после введения временного внешнего управления остается на территории и в собственности страны. Но ранее на своем первом в 2022-м заседании кабмин утвердил отчет "Кумтор Голд Компани", в котором говорилось, что компания продала золота на $856 миллионов. Кому и как продавали драгоценный металл, чиновники не уточнили.



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На пресс-конференции в феврале председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подтвердил, что золото Кумтора продают с дисконтом (скидкой. - Прим. 24.kg). Связано это было с тем, что на тот момент у аффинажного завода ОАО "Кыргызалтын" было отозвано клеймо Good delivery, и металл нельзя было реализовывать по цене Лондонской биржи.



Позже выяснилось, что в 2021 году всего экспортировано 24,8 тонны золота на $1,4 миллиарда.



Из них 4 тонны металла купила Великобритания, 1 тонну - Швейцария, 37 килограммов - Гонконг, 10 килограммов - Россия и 100 граммов - Италия. Более 70 процентов золота, или 19,2 тонны, экспортировано в "неопределенное государство". Оказалось, что Национальный банк действительно вывез и реализовал металл на $1,1 миллиарда.



Журналисты быстро нашли страну, куда вывезли золото. В отчете сайта Trading Economics за прошлый год указано, что Швейцария импортировала из Кыргызстана товаров на $1,21 миллиарда.



По статистике Нацстаткома, в первом полугодии 2022-го из республики не вывезено ни грамма золота.



Но на запрос журналистов в ОАО "Кыргызалтын" сообщили, что с января по апрель текущего года продано 3 тонны золота на $185 миллионов. Скорее всего, металл приобрел Нацбанк. Ведь именно ему принадлежит приоритетное право покупки золота в стране.



Продавать его за пределы государства может тоже только НБ КР. Раньше лицензия на экспорт золота была и у "Кыргызалтына", но после введения на Кумторе внешнего управления ее отозвали.



Национальный банк не покупал и не покупает золото напрямую у "Кумтор Голд Компании".



Значит ли это, что в его резервах нет золота Кумтора? Нет. Все золото с месторождения находится у "Кыргызалтына". Именно у этой госкомпании НБ КР и приобретает слитки для своих запасов. Но регулятор не уточняет его происхождение. Это может быть золото Кумтора или любого другого месторождения в стране. Главное, чтобы драгметалл соответствовал всем международным требованиям.



Поэтому вполне возможно, что часть золота Кумтора действительно купил и затем реализовал на внешнем рынке именно Нацбанк. Но назвать точные цифры он не сможет.



Президент Садыр Жапаров и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров с уверенностью заявили, что ни грамма золота бесконтрольно не продано. Вопросов у общественности этого не убавило. Ведь и сами власти каждый раз озвучивают разные версии реализации отечественного драгметалла. Сначала говорилось, что "Нацбанк отвозит золото за границу и продает его по биржевой цене". Позже же глава государства отметил, что золото копили целый год, а продавать по биржевой цене его будут только сейчас.



Аресты в режиме секретности

В конце июля Кыргызстан заявил о завершении процесса передачи "Кумтора". Меньше чем через месяц стало известно о нарушениях на руднике. Кабинет министров официально сообщил, что в связи с переходом объекта в собственность Кыргызстана в мае 2022-го проведена проверка. Она выявила финансовые нарушения. В результате от должностей отстранены Тенгиз Болтурук, ранее руководивший "Кумтором", и финансовый директор Рыспек Токтогулов.



Тогда же сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку.



Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий "Кумтором" Тенгиз Болтурук задержан. Вместе с ним задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансами Рыспек Токтогулов.



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Отметим, что уголовные дела появились после проверки Счетной палаты деятельности "Кумтор Голд Компани". На открытии сессии Жогорку Кенеша 1 сентября стало известно, что СП представит результаты своей работы парламенту. Когда это произойдет, пока не известно.



Сам отчет о проверке засекречен. Общественности просто не говорят, какие еще недостатки выявлены на крупнейшем золоторудном месторождении.



Садыр Жапаров разрешил всем желающим участвовать в следственной проверке деятельности "Кумтора". Он подчеркнул, что тут нечего скрывать и, кому это интересно, могут участвовать в следствии.



"Некоторые депутаты, политики предлагают провести проверку. Я не против. Пусть назначат главой проверочной комиссии кого-то из оппозиции или самого грамотного нардепа и проверят данные с прошлого года по каждому грамму золота", - сказал президент.



Но факт остается фактом. Даже после полной передачи рудника в ведение Кыргызстана его работа не стала открытой и прозрачной. Вопросов по "Кумтору" все еще значительно больше, чем ответов.