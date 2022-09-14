 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.09.2022
20:46  Узбекистан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
20:02  Тайны внешнего управления. Куда делось золото кыргызского Кумтора? - 24.kg
18:47  Папе Франциску в Нур-Астане нахлобучили кыргызский ак-калпак (фото)
18:46  Один из топ-менеджеров "Кумтора" (казахстанец Курманов) успел сбежать от кыр-следствия
16:28  МИД РФ о желании США "отстыковать" Центральную Азию от России
16:25  Токаев подарил Папе Римскому домбру. Тренькать в Квиринале
16:14  "Мы выезжаем за счет российской науки": из-за чего Казахстан теряет миллиарды в земледелии

15:51  За что уволили каз-вице-премьера Султанова?
14:41  "ШОСсе до горизонта": Шанхайская организация стремится к новому миропорядку, - Д.Денисов
14:38  Руками боевиков: как фактор безопасности влияет на ослабление позиций "Талибана", - Дм.Поляков
12:37  Шефа местной полиции Шымкента полковника Бухарбаева посадили на 7 лет. Брал не по чину
11:57  Иран официально вступил в ШОС
11:49  Путин озвучил суммы экономической поддержки Россией Кыргызстана - $20 лям в никуда
11:35  Газ из "Северного потока" пошел (поплыл танкерами) в Азию
11:33  Сможет ли валюта БРИКС потеснить доллар и евро
11:24  В "Шымкент-Сити" достраивают огромный Конгресс-холл
10:26  Армии Донецких республик выбили укров из Майорска
08:52  Начинается саммит Мирового большинства, - Тимофей Бордачев
08:13  Верховный суд России признал ПИВ Таджикистана - террористической организацией
08:09  Суд в Душанбе приговорил 72 летнего экс-полковника КГБ М.Мавлоназарова к 7 годам л/с (оскорблял власти)
08:05  Армения и Азербайджан не знают границ. За шаг до большой войны, - Къ
08:01  Пока ШОС да дело. Киргизия и Таджикистан повоевали восточнее Самарканда, - М.Беленькая
07:19  Марионетка против Анкары. США решили использовать Украину в качестве антитурецкого инструмента, - М.Столетов
07:17  Самарканд. Подписано соглашение по железной дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан
07:12  В Казахстане создано "Общереспубликанское общественное движение в поддержку Токаева"
00:13  ШОС становится альтернативой "большой семерке", - В.Скосырев
00:12  Саммит ШОС пройдет на фоне перестрелок, - В.Панфилова
00:04  О чем договорятся Путин и Си Цзиньпин
Среда, 14.09.2022
22:15  События в Украине отодвинули возвращение Тайваня Китаю на долгий срок, - НГ
21:55  Протестующие штурмуют Армянский парламент
20:31  В результате последних боев с Азербайджаном погибли 105 армянских военных
20:27  Путин наградил двух сотрудников посольства РФ в Кабуле Адыгжы Кужугета и Михаила Шаха орденами Мужества (посмертно)
20:26  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином
20:22  В Нур-Султане открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
20:04  О реформе конституции и конкуренции в KZ, - Данияр Ашимбаев
20:00  Баткен. Два пограничника Таджикистана погибли в перестрелке на границе с Киргизией
19:57  Казахстан отказался вступать в армяно-азербайджанский конфликт под эгидой ОДКБ
19:32  Врио Минэнерго Киргизии назначен Таалайбек Ибраев
13:04  Крушение немецкой экономики: трагедия в пяти актах, - В.Прохватилов
12:09  Шесть стран вступят в ШОС в Самарканде
11:58  В Киеве эйфория и торжества от "Великой перемоги". Не рановато ли?
11:23  Лиз Трасс готова взорвать Британию методом фрекинга, - Агния Кренгель
11:22  ООН как инструмент политики США, - Антон Веселов
11:19  Скоропостижно скончался главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
11:13  Душанбе. Рахмоны приняли в эксплуатацию новый "спортивно-развлекательный комплекс международного уровня"
11:12  Байден после выступления в Бостоне не смог самостоятельно уйти со сцены
11:06  Болевые точки и кормушки узбекского спорта, - Алишер Аминов
10:46  Афганский кризис идет в Центральную Азию? - Полина Беккер
10:22  В Бишкеке задержан сын известного скандал-политика Азимбека Бекназарова
09:37  Что-то новенькое. Сенаторы раскритиковали работу МИДа Узбекистана и отклонили закон о внешней трудовой миграции
09:30  Радужная свинка Пеппа взрывает итальянские выборы, - Андрей Соколов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Тайны внешнего управления. Куда делось золото кыргызского Кумтора? - 24.kg
20:02 15.09.2022

15 сентября 2022, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сюжет: Ситуация с "Кумтором"

С весны прошлого года не утихают разборки вокруг главного золоторудного месторождения страны. Тема Кумтора всегда была в зоне особого внимания властей, политиков и общественности.

После того перехода управления рудником от канадской Centerra Gold Inc. Кыргызстану, жители республики ждали изменений и лучшей жизни.

Не случилось ни того, ни другого. Работа рудника стала еще более засекреченной, чем при канадском участии. Сколько добыли золота, куда оно делось и почему, точно не известно. Теперь к этому коктейлю добавились уголовные дела и миллиардный ущерб. И все снова сопровождается грифом секретности. Всех деталей общественности не раскрывают. Остается только догадываться, что на самом деле происходит с золотым проектом.

Налогов и отчислений стало больше
Начнем с хорошего - поступления налогов. По официальным данным, после перехода рудника "Кумтор" под внешнее управление государство стало получать больше. Так, в 2021 году компания "Кумтор Голд Компани" выплатила в бюджет Кыргызстана 13,6 миллиарда сомов налогов и других обязательных платежей при плане 9 миллиардов.

На сегодня почти четверть всех налоговых поступлений в казну составляют именно перечисления от разработки месторождения. За январь - июль 2022-го в бюджет перечислено 22 миллиарда 146,2 тысячи сомов. В том числе традиционный налог на валовый доход Кумтора составил 6,5 миллиарда.

С прошлого года предприятие "Кумтор Голд Компани" начало платить взнос на развитие минерально-сырьевой базы страны.

Ранее предусматривалось, что компания сверх остальных платежей должна ежемесячно перечислять 4 процента своего дохода. Но никаких выплат не было. В 2021-м впервые в истории работы рудника новое руководство фирмы направило с полученной выручки сверх плановых бюджетных налогов $32,9 миллиона, или примерно 2 миллиарда сомов.

По итогам января - июля текущего года в бюджет перечислена вся ежегодная сумма на развитие минерально-сырьевой базы КР - 15,5 миллиарда сомов.

Это важный показатель, ведь деньги предназначены для обеспечения работы горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в новых экономических условиях, а также разведки новых месторождений, комплекса мероприятий по технико-технологическому и кадровому обеспечению геологоразведочных организаций.

Сколько золота продали
Если в налоговых поступлениях от Кумтора еще можно разобраться, то в остальной части его работы просто черт ногу сломит. Главный вопрос, которым второй год задаются общественность и депутаты: сколько золота добыто и где оно находится?

С золотом ситуация относительно ясная. В прошлом году на Кумторе добыто 14,5 тонны золота.

Дальше начинается самое интересное. Все началось еще в январе. В кабинете министров 29 января сообщили, что все золото Кумтора после введения временного внешнего управления остается на территории и в собственности страны. Но ранее на своем первом в 2022-м заседании кабмин утвердил отчет "Кумтор Голд Компани", в котором говорилось, что компания продала золота на $856 миллионов. Кому и как продавали драгоценный металл, чиновники не уточнили.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Должен ли Акылбек Жапаров ответить за "Кумтор"? Мнения депутатов
На пресс-конференции в феврале председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подтвердил, что золото Кумтора продают с дисконтом (скидкой. - Прим. 24.kg). Связано это было с тем, что на тот момент у аффинажного завода ОАО "Кыргызалтын" было отозвано клеймо Good delivery, и металл нельзя было реализовывать по цене Лондонской биржи.

Позже выяснилось, что в 2021 году всего экспортировано 24,8 тонны золота на $1,4 миллиарда.

Из них 4 тонны металла купила Великобритания, 1 тонну - Швейцария, 37 килограммов - Гонконг, 10 килограммов - Россия и 100 граммов - Италия. Более 70 процентов золота, или 19,2 тонны, экспортировано в "неопределенное государство". Оказалось, что Национальный банк действительно вывез и реализовал металл на $1,1 миллиарда.

Журналисты быстро нашли страну, куда вывезли золото. В отчете сайта Trading Economics за прошлый год указано, что Швейцария импортировала из Кыргызстана товаров на $1,21 миллиарда.

По статистике Нацстаткома, в первом полугодии 2022-го из республики не вывезено ни грамма золота.

Но на запрос журналистов в ОАО "Кыргызалтын" сообщили, что с января по апрель текущего года продано 3 тонны золота на $185 миллионов. Скорее всего, металл приобрел Нацбанк. Ведь именно ему принадлежит приоритетное право покупки золота в стране.

Продавать его за пределы государства может тоже только НБ КР. Раньше лицензия на экспорт золота была и у "Кыргызалтына", но после введения на Кумторе внешнего управления ее отозвали.

Национальный банк не покупал и не покупает золото напрямую у "Кумтор Голд Компании".

Значит ли это, что в его резервах нет золота Кумтора? Нет. Все золото с месторождения находится у "Кыргызалтына". Именно у этой госкомпании НБ КР и приобретает слитки для своих запасов. Но регулятор не уточняет его происхождение. Это может быть золото Кумтора или любого другого месторождения в стране. Главное, чтобы драгметалл соответствовал всем международным требованиям.

Поэтому вполне возможно, что часть золота Кумтора действительно купил и затем реализовал на внешнем рынке именно Нацбанк. Но назвать точные цифры он не сможет.

Президент Садыр Жапаров и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров с уверенностью заявили, что ни грамма золота бесконтрольно не продано. Вопросов у общественности этого не убавило. Ведь и сами власти каждый раз озвучивают разные версии реализации отечественного драгметалла. Сначала говорилось, что "Нацбанк отвозит золото за границу и продает его по биржевой цене". Позже же глава государства отметил, что золото копили целый год, а продавать по биржевой цене его будут только сейчас.

Аресты в режиме секретности
В конце июля Кыргызстан заявил о завершении процесса передачи "Кумтора". Меньше чем через месяц стало известно о нарушениях на руднике. Кабинет министров официально сообщил, что в связи с переходом объекта в собственность Кыргызстана в мае 2022-го проведена проверка. Она выявила финансовые нарушения. В результате от должностей отстранены Тенгиз Болтурук, ранее руководивший "Кумтором", и финансовый директор Рыспек Токтогулов.

Тогда же сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку.

Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий "Кумтором" Тенгиз Болтурук задержан. Вместе с ним задержаны специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и директор управления финансами Рыспек Токтогулов.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
"Кумтор" наш. Как прошел год внешнего управления главным золотым проектом страны
Отметим, что уголовные дела появились после проверки Счетной палаты деятельности "Кумтор Голд Компани". На открытии сессии Жогорку Кенеша 1 сентября стало известно, что СП представит результаты своей работы парламенту. Когда это произойдет, пока не известно.

Сам отчет о проверке засекречен. Общественности просто не говорят, какие еще недостатки выявлены на крупнейшем золоторудном месторождении.

Садыр Жапаров разрешил всем желающим участвовать в следственной проверке деятельности "Кумтора". Он подчеркнул, что тут нечего скрывать и, кому это интересно, могут участвовать в следствии.

"Некоторые депутаты, политики предлагают провести проверку. Я не против. Пусть назначат главой проверочной комиссии кого-то из оппозиции или самого грамотного нардепа и проверят данные с прошлого года по каждому грамму золота", - сказал президент.

Но факт остается фактом. Даже после полной передачи рудника в ведение Кыргызстана его работа не стала открытой и прозрачной. Вопросов по "Кумтору" все еще значительно больше, чем ответов.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663261320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года №1010
- Мажилис одобрил ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Ираном и ряд других проектов
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики
- ЕБРР поддерживает реализацию новых экономических реформ в Казахстане
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе поддержала инициативу о внедрении семилетнего президентства на следующих выборах
- Кадровые перестановки
- Какое будущее ждет отношения Казахстана и России?
- Квоту на экспорт пшеницы и муки отменили в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  