Узбекистан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

20:46 15.09.2022

Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин подписали в Самарканде декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Узбекистана и России. В рамках визита президента России также подписан пакет инвестиционных соглашений на $4,6 млрд в машиностроении, химии, нефтехимии и геологии.



Переговоры президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента России Владимира Путина, прибывшего в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоялись 15 сентября, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.



На встрече стороны отметили, что многоплановое узбекско-российское сотрудничество за последние годы "вышло на беспрецедентно высокий уровень". По итогам прошлого года и семи месяцев этого года рост товарооборота составил выше 30%.



Стороны условились принять совместный Комплексный план действий по развитию индустриально-технологического партнерства, в первую очередь, в сферах электроники, фармацевтики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности.



В рамках визита президента России в Узбекистан подписывается пакет новых инвестиционных соглашений на 4,6 млрд долларов в сферах машиностроения, химии, нефтехимии и геологии.



Стороны условились создавать в регионах Узбекистана совместные индустриальные парки, провести очередной Форум регионов Узбекистана и России в октябре этого года.



Президенты также дали высокую оценку насыщенному и разноплановому культурно-гуманитарному сотрудничеству.



Узбекистан сегодня является лидером по количеству зарубежных филиалов российских вузов, говорится в сообщении. За последние четыре года открыты филиалы 12 российских вузов. Всего их насчитывается 15.



"Президенты обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес", - отметила пресс-служба.



"В завершение встречи, прошедшей в искренней и дружеской атмосфере, стороны вновь подтвердили приверженность дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией", - говорится в сообщении.



Как сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана, Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин по итогам переговоров подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Узбекистана и России.



Кроме того, глава Узбекистана был награжден российским орденом Александра Невского.