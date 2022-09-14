 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 15.09.2022
23:24  Президент Казахстана наградил Председателя КНР орденом "Алтын Кыран"
22:37  Казахстан будет строить АЭС по принципу винегрета - от каждой страны по запчасти
20:46  Узбекистан и Россия подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
20:02  Тайны внешнего управления. Куда делось золото кыргызского Кумтора? - 24.kg
18:47  Папе Франциску в Нур-Астане нахлобучили кыргызский ак-калпак (фото)
18:46  Один из топ-менеджеров "Кумтора" (казахстанец Курманов) успел сбежать от кыр-следствия
16:28  МИД РФ о желании США "отстыковать" Центральную Азию от России

16:25  Токаев подарил Папе Римскому домбру. Тренькать в Квиринале
16:14  "Мы выезжаем за счет российской науки": из-за чего Казахстан теряет миллиарды в земледелии
15:51  За что уволили каз-вице-премьера Султанова?
14:41  "ШОСсе до горизонта": Шанхайская организация стремится к новому миропорядку, - Д.Денисов
14:38  Руками боевиков: как фактор безопасности влияет на ослабление позиций "Талибана", - Дм.Поляков
12:37  Шефа местной полиции Шымкента полковника Бухарбаева посадили на 7 лет. Брал не по чину
11:57  Иран официально вступил в ШОС
11:49  Путин озвучил суммы экономической поддержки Россией Кыргызстана - $20 лям в никуда
11:35  Газ из "Северного потока" пошел (поплыл танкерами) в Азию
11:33  Сможет ли валюта БРИКС потеснить доллар и евро
11:24  В "Шымкент-Сити" достраивают огромный Конгресс-холл
10:26  Армии Донецких республик выбили укров из Майорска
08:52  Начинается саммит Мирового большинства, - Тимофей Бордачев
08:13  Верховный суд России признал ПИВ Таджикистана - террористической организацией
08:09  Суд в Душанбе приговорил 72 летнего экс-полковника КГБ М.Мавлоназарова к 7 годам л/с (оскорблял власти)
08:05  Армения и Азербайджан не знают границ. За шаг до большой войны, - Къ
08:01  Пока ШОС да дело. Киргизия и Таджикистан повоевали восточнее Самарканда, - М.Беленькая
07:19  Марионетка против Анкары. США решили использовать Украину в качестве антитурецкого инструмента, - М.Столетов
07:17  Самарканд. Подписано соглашение по железной дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан
07:12  В Казахстане создано "Общереспубликанское общественное движение в поддержку Токаева"
00:13  ШОС становится альтернативой "большой семерке", - В.Скосырев
00:12  Саммит ШОС пройдет на фоне перестрелок, - В.Панфилова
00:04  О чем договорятся Путин и Си Цзиньпин
Среда, 14.09.2022
22:15  События в Украине отодвинули возвращение Тайваня Китаю на долгий срок, - НГ
21:55  Протестующие штурмуют Армянский парламент
20:31  В результате последних боев с Азербайджаном погибли 105 армянских военных
20:27  Путин наградил двух сотрудников посольства РФ в Кабуле Адыгжы Кужугета и Михаила Шаха орденами Мужества (посмертно)
20:26  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином
20:22  В Нур-Султане открылся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий
20:04  О реформе конституции и конкуренции в KZ, - Данияр Ашимбаев
20:00  Баткен. Два пограничника Таджикистана погибли в перестрелке на границе с Киргизией
19:57  Казахстан отказался вступать в армяно-азербайджанский конфликт под эгидой ОДКБ
19:32  Врио Минэнерго Киргизии назначен Таалайбек Ибраев
13:04  Крушение немецкой экономики: трагедия в пяти актах, - В.Прохватилов
12:09  Шесть стран вступят в ШОС в Самарканде
11:58  В Киеве эйфория и торжества от "Великой перемоги". Не рановато ли?
11:23  Лиз Трасс готова взорвать Британию методом фрекинга, - Агния Кренгель
11:22  ООН как инструмент политики США, - Антон Веселов
11:19  Скоропостижно скончался главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
11:13  Душанбе. Рахмоны приняли в эксплуатацию новый "спортивно-развлекательный комплекс международного уровня"
11:12  Байден после выступления в Бостоне не смог самостоятельно уйти со сцены
11:06  Болевые точки и кормушки узбекского спорта, - Алишер Аминов
10:46  Афганский кризис идет в Центральную Азию? - Полина Беккер
10:22  В Бишкеке задержан сын известного скандал-политика Азимбека Бекназарова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан будет строить АЭС по принципу винегрета - от каждой страны по запчасти
22:37 15.09.2022

В "Самрук-Казына" объяснили, каким будет проект АЭС в Казахстане
комментарий АЭС Казахстан брифинг Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"
Совместно с Министерством энергетики сформировалось мнение, что проект по строительству АЭС должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии, сообщил на брифинге председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.
В ходе брифинга глава фонда напомнил, что "Самрук-Казына" совместно с Министерством энергетики для изучения вопроса по строительству АЭС изучили различные АЭС, в частности во Франции, в Турции, Венгрии, в Корее, и посетили АЭС в Китае.

В целом, у правительства, у "Самрук-Казына", у Министерства энергетики сформировалось мнение, что данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии. В частности, в качестве поставщиков рассматриваются предложения "РосАтома", CNNC – это китайская компания, KH&P – это корейская компания, а также французской компании EDF.
Алмасадам Саткалиев
По его словам, у каждого из этих решений есть свои плюсы и свои минусы, опыт реализации, в том числе международных проектов.

Глава фонда добавил, что по генерирующему оборудованию основными поставщиками могут являться компании "Дженерал электрик", CNNC и корейская KH&P.

То есть, скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применяться при строительстве АЭС. Что касается основного вспомогательного оборудования, тут огромный опыт у немецких компаний, у шведских компаний, в частности, "Сименс", других групп компаний, французского "Фромотона". В части технического надзора над строительством мы видим, что самый, наверное, эффективный опыт при реализации крупных проектов, эффективный и очень высокий уровень компетенций имеется у французских компаний. Конечно, мы видим, что участие в данном процессе примут и другие международные компании, в том числе инжиниринговые.
Глава "Самрук-Казына"
Окончательное решение, как уточнили в ходе брифинга, будет приниматься правительством.

tn.ru
реклама
Гидроизоляция фундамента от ТЕХНОНИКОЛЬ Master
Подробнее
При этом руководитель фонда подчеркнул, что в Казахстане должны быть установлены самые надежные технологии, и при принятии решения нужно исходить именно из того, что это очень сложный энергетический объект, связанный с использованием уранового сырья.

брифинг Саткалиев АЭС
Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Применение самых высоких постфукусимских требований к ядерным технологиям, именно к безопасности, долгосрочности, а также опыт внедрения таких реакторов в мире – будет главным критерием. Не те другие критерии, которые сейчас активно обсуждают в обществе. Я думаю, при принятии решений нужно исходить из будущего, из надежности, эффективности и безопасности технологий.
Алмасадам Саткалиев
9 июня на заседании совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан имеет целый ряд конкурентных преимуществ для развития атомной энергетики, которую Евросоюз включил в перечень зеленых технологий, добавив, что в данный момент уже определились с местом расположения АЭС и изучают технологии от потенциальных поставщиков.

3 августа министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос возможности аварии на атомной станции в Казахстане, объяснив, что республика рассматривает технологии четырех стран - Франции, Южной Кореи, Китая и России, но самый приоритетный вопрос при строительстве АЭС - это безопасность.

Анастасия Московчук

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663270620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2022 года №1010
- Мажилис одобрил ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Ираном и ряд других проектов
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Конституционный Совет принял решение по обращению Президента Республики
- ЕБРР поддерживает реализацию новых экономических реформ в Казахстане
- Фракция "AMANAT" в Мажилисе поддержала инициативу о внедрении семилетнего президентства на следующих выборах
- Кадровые перестановки
- Какое будущее ждет отношения Казахстана и России?
- Квоту на экспорт пшеницы и муки отменили в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  