Казахстан будет строить АЭС по принципу винегрета - от каждой страны по запчасти

22:37 15.09.2022

В "Самрук-Казына" объяснили, каким будет проект АЭС в Казахстане

комментарий АЭС Казахстан брифинг Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"

Совместно с Министерством энергетики сформировалось мнение, что проект по строительству АЭС должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии, сообщил на брифинге председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

В ходе брифинга глава фонда напомнил, что "Самрук-Казына" совместно с Министерством энергетики для изучения вопроса по строительству АЭС изучили различные АЭС, в частности во Франции, в Турции, Венгрии, в Корее, и посетили АЭС в Китае.



В целом, у правительства, у "Самрук-Казына", у Министерства энергетики сформировалось мнение, что данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии. В частности, в качестве поставщиков рассматриваются предложения "РосАтома", CNNC – это китайская компания, KH&P – это корейская компания, а также французской компании EDF.

Алмасадам Саткалиев

По его словам, у каждого из этих решений есть свои плюсы и свои минусы, опыт реализации, в том числе международных проектов.



Глава фонда добавил, что по генерирующему оборудованию основными поставщиками могут являться компании "Дженерал электрик", CNNC и корейская KH&P.



То есть, скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применяться при строительстве АЭС. Что касается основного вспомогательного оборудования, тут огромный опыт у немецких компаний, у шведских компаний, в частности, "Сименс", других групп компаний, французского "Фромотона". В части технического надзора над строительством мы видим, что самый, наверное, эффективный опыт при реализации крупных проектов, эффективный и очень высокий уровень компетенций имеется у французских компаний. Конечно, мы видим, что участие в данном процессе примут и другие международные компании, в том числе инжиниринговые.

Глава "Самрук-Казына"

Окончательное решение, как уточнили в ходе брифинга, будет приниматься правительством.



tn.ru

реклама

Гидроизоляция фундамента от ТЕХНОНИКОЛЬ Master

Подробнее

При этом руководитель фонда подчеркнул, что в Казахстане должны быть установлены самые надежные технологии, и при принятии решения нужно исходить именно из того, что это очень сложный энергетический объект, связанный с использованием уранового сырья.



брифинг Саткалиев АЭС

Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"



Применение самых высоких постфукусимских требований к ядерным технологиям, именно к безопасности, долгосрочности, а также опыт внедрения таких реакторов в мире – будет главным критерием. Не те другие критерии, которые сейчас активно обсуждают в обществе. Я думаю, при принятии решений нужно исходить из будущего, из надежности, эффективности и безопасности технологий.

Алмасадам Саткалиев

9 июня на заседании совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан имеет целый ряд конкурентных преимуществ для развития атомной энергетики, которую Евросоюз включил в перечень зеленых технологий, добавив, что в данный момент уже определились с местом расположения АЭС и изучают технологии от потенциальных поставщиков.



3 августа министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос возможности аварии на атомной станции в Казахстане, объяснив, что республика рассматривает технологии четырех стран - Франции, Южной Кореи, Китая и России, но самый приоритетный вопрос при строительстве АЭС - это безопасность.



Анастасия Московчук