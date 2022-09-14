|Президент Казахстана наградил Председателя КНР орденом "Алтын Кыран"
23:24 15.09.2022
Церемония награждения состоялась в Акорде
Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Указ о награждении орденом "Алтын Қыран" Председателя КНР СИ Цзиньпина, передает пресс-служба Акорды.
"ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой наградить орденом "Алтын Қыран" Си Цзиньпина – Председателя Китайской Народной Республики.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2022 года
№ 1010".
В Акорде президент Казахстана наградил Председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран".