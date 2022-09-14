Президент Казахстана наградил Председателя КНР орденом "Алтын Кыран"

23:24 15.09.2022

Церемония награждения состоялась в Акорде



Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал Указ о награждении орденом "Алтын Қыран" Председателя КНР СИ Цзиньпина, передает пресс-служба Акорды.



"ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой наградить орденом "Алтын Қыран" Си Цзиньпина – Председателя Китайской Народной Республики.



2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.



Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2022 года

№ 1010".



В Акорде президент Казахстана наградил Председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой нашей страны – орденом "Алтын Қыран".