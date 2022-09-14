"Мисс Алматы 2022" стала Томирис Заир (фото)

00:01 16.09.2022

"Мисс Алматы – 2022": названо имя победительницы



В южной столице завершился грандиозный конкурс красоты и таланта "Мисс Алматы – 2022". Решением жюри и зрительским голосованием этот титул был присвоен Томирис Заир, сообщает Zakon.kz.



В торжественной обстановке под аплодисменты зрителей и членов жюри победительнице надели корону, предоставленную известной ювелирной компанией, и вручили множество различных призов. На сцене торжественно поздравила и передала свои полномочия новой мисс член жюри и важнейшая гостья конкурса "Мисс Алматы – 2021" Азиза Токашова.



