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"Мисс Алматы 2022" стала Томирис Заир (фото)
00:01 16.09.2022

"Мисс Алматы – 2022": названо имя победительницы

В южной столице завершился грандиозный конкурс красоты и таланта "Мисс Алматы – 2022". Решением жюри и зрительским голосованием этот титул был присвоен Томирис Заир, сообщает Zakon.kz.

В торжественной обстановке под аплодисменты зрителей и членов жюри победительнице надели корону, предоставленную известной ювелирной компанией, и вручили множество различных призов. На сцене торжественно поздравила и передала свои полномочия новой мисс член жюри и важнейшая гостья конкурса "Мисс Алматы – 2021" Азиза Токашова.



Кроме того, три конкурсантки – Дильназ Тилаева, Андреана Ткаченко, Карина Абдулхаирова – получили почетный титул вице-мисс, а несколько участниц наградили по отдельным специальным номинациям. А именно:

Андреана Ткаченко – "Мисс Модел";
Адель Атемова – "Мисс Конгениальность";
Карина Абдулхаирова – People's Choice;
Улара Исахан – Miss Talent Performance.

На конкурсе перед собравшимися выступили 11 претенденток на звание "Мисс", которые вышли в финал, справившись со все этапами соревнований. Конкурсантки представили вниманию зрителей шоу талантов: девушки готовили кулинарные шедевры, танцевали под знаменитые композиции, играли на домбре и кобызе и даже разыгрывали театральные сценки, стремясь занять призовое место.

Девушки выступали не только в вечерних, но и в спортивных образах. Но наибольший восторг зрителей вызвал выход конкурсанток в нарядах, стилизованных в национальных традициях. Над этнообразом девушек работала дизайнер, отшивая костюмы специально для этого проекта.

Выход в стилизованных творческих платьях, украшенных национальными мотивами, состоялся впервые в истории нашего конкурса. Необыкновенные платья сшиты нашим дизайнером Раушан Ануарбековой специально для "Мисс Алматы – 2022". Раньше платья для подобного дефиле конкурсанток приобретались в салоне вечерних нарядов или брались напрокат. В этом же году дизайнер специально сшила наряды и назвала эту коллекцию "Мисс Алматы – 2022".
Председатель оргкомитета "Мисс Алматы" Совет Сеитов

Участниц оценивали члены жюри – представители разных профессиональных сфер: дизайнеры, руководители рекламных агентств, общественные деятели, представители шоу-бизнеса, а также высокие гости конкурса.

В числе жюри был основатель международного ресторанного холдинга – генерального партнера конкурса "Мисс Казахстан", сооснователь сети ресторанов японской кухни Александр Орлов. Также оценивали очаровательных девушек мэтр фешн-индустрии и главный эксперт конкурса Андрей Ткаченко, депутат маслихата, председатель общественного совета города Алматы Алтынай Кобеева и известный общественный деятель Думан Капасов.

В качестве приглашенного почетного гостя мероприятие посетила "Мисс Монголия – 2018", которая представляла свою страну на конкурсе Miss International, а также президент национального конкурса красоты и лицо проекта "Мисс Казахстан" Айдай Исаева.

В составе экспертного жюри в период подготовки к финалу были руководители и владельцы ведущих модельных агентств Алматы. Они поделились своим впечатлением о конкурсантках. Их мнение было учтено в финальном туре.

"Мисс Алматы" – это региональный конкурс, который проходит уже 30 лет, лишь однажды во время пандемии конкурс был переформатирован.

В этом году – этот проект особенный. Мы в 2021 году провели онлайн-конкурс, а с этого года мы выходим в новый режим с опытом, который получили за предыдущие годы, – рассказал корреспонденту Zakon.kz председатель оргкомитета "Мисс Алматы" Совет Сеитов.

Финалистка "Мисс Алматы" примет участие в конкурсе "Мисс Казахстан". Организаторы отметили, что из всех претенденток, получивших титул "Мисс Казахстан", 25% составляют победительницы данного конкурса.

Проект "Мисс Алматы", в частности наша дирекция и организаторы, проводят большую работу. Ее важность заключается не только в короновании самой красивой девушки в Алматы, но и в том, чтобы предоставить хороший startup для будущего юных участниц. Удивительным для меня стало следующее наблюдение: есть участницы проекта "Мисс Алматы", которые меняют свою специальность, переходя в другие учебные заведения во время борьбы в конкурсе. Участницы переводятся в вузы на более творческие направления. Девушки начинают видеть себя в других сферах, проходя все этапы соревнования. Киноиндустрия, благотворительность, волонтерская и общественная деятельность – в корне меняются интересы и направления в жизни. Нас это очень радует, так как мы стараемся, чтобы наш конкурс стал хорошим стартом им в будущее. На протяжении 12 лет я наблюдаю, что все участницы, даже которые не становятся финалистками, достигают своих вершин.
Председатель оргкомитета "Мисс Алматы" Совет Сеитов

Отбор на конкурс начался 3 июля. Для участия в проекте было принято около 1 тыс. заявок. На кастинг пришли свыше 300 девушек, из которых жюри отобрало только 20.

После нескольких этапов соревнования жюри определилось с выбором и озвучило имена 12 девушек. Они смогли продолжить борьбу за корону победительницы "Мисс Алматы". Перед финалом одна из девушек по семейным обстоятельствам выбыла из конкурса.

С помощью онлайн-голосования, проходившего в telegram-канале Zakon.kz, в номинации People's Choice в трех турах из 11 красавиц вышли в финал трое конкурсанток. Читатели выбрали победительницей данной номинации Карину Абдулхаирову.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
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