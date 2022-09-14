Работающий Карагандинский патронный завод в 2021 году принес больше убытков, чем простаивающий

00:10 16.09.2022 "Маслят" по осени считают: работающий Карагандинский патронный завод в 2021 году принес больше убытков, чем простаивающий



СЕРГЕЙ ПЕРХАЛЬСКИЙ



Как получить более 1 млрд тенге оборонного заказа и уйти в минус



С 2016 года Ratel.kz очень внимательно следит за судьбой карагандинского патронного завода - ТОО "Steel Manufacturing". И не только потому, что нашему коллеге Геннадию БЕНДИЦКОМУ в марте 2016 года предлагали 30 тысяч долларов только за то, чтобы он не поднимал в своих публикациях тему реализации этого амбициозного и финансово затратного проекта в Казахстане. Нам уже самим интересно узнать, насколько выводы и прогнозы Гены шесть лет назад были верны.



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"То, что Имангали Нургалиевич (в 2016 году ТАСМАГАМБЕТОВ занимал должность министра обороны Казахстана – С.П.) - человек креативный и в PR-технологиях понимающий, известно давно. Другой вопрос, что человек он сугубо штатский и, несмотря на то, что является почетным президентом Федерации пулевой стрельбы, скорее - политик, нежели снайпер.



К тому же со строительством новых заводов в Казахстане дела, мягко говоря, обстоят неважно: по какой-то странной закономерности государственные деньги чаще всего попросту разбазариваются. А промышленный объект, если даже он построен, как правило, либо вообще ничего не выпускает, либо делает продукцию неконкурентоспособную и коммерчески неликвидную.



Поэтому, исходя исключительно из доброго и уважительного отношения к нынешнему министру обороны и искреннего желания, чтобы новое предприятие не повторило судьбу других неудавшихся проектов, Ratel.kz считает необходимым предупредить о некоторых странностях и нестыковках, которые бросились нам в глаза...", - с этого вступления начал свой материал Геннадий Бендицкий в марте 2016 года, когда была проведена презентация строительства будущего патронного завода.



Далее наш коллега сделал анализ целесообразности проекта исходя из всех известных на тот момент составляющих: технологии, ассортимента, стоимости продукции и инвестиций в проект.



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Завод предполагалось запустить уже к концу 2017 года. Потом сроки запуска многократно переносились по различным причинам, о которых Ratel.kz писал.



Наконец, 5 мая 2020 года во время визита премьер-министра страны Аскара МАМИНА состоялось долгожданное открытие Карагандинского патронного завода. Мамин лично запустил первую линию - пистолетную. Тогда же еще раз озвучили показатели: стоимость проекта - 28,1 млрд тенге, создается 164 новых рабочих места, проектная мощность завода - 30 млн штук патронов в год.



В феврале 2021 года в интервью Atameken Business заместитель директора ТОО "Steel Manufacturing" Даурен АРЫНОВ похвастался, что 40 млн штук патронов казахстанского производства готовы покупать США. А еще он поделился информацией о том, какое отечественное сырье будет использовано при производстве патронов: "Латунь привозят из Сербии или Турции. Порох только из Боснии и Герцеговины. Единственный в Караганде завод по производству боевых патронов в этом году пока не выпустил ни одного патрона. Хранить на складе запрещено. Заказы только формируются. Основная часть боеприпасов производится для Министерства обороны. Мощность завода при работе в три смены равна 90 миллионам патронов в год".



В июле 2021 года стало известно, что новый патронный завод, толком не успев начать работу, был включен в план приватизации. Как указано на сайте privatization.gosreestr.kz, планируется реализовать 95 процентов доли участия в товариществе. Но в 2021 году покупателя не нашли, хотя планы по приватизации предприятия пока не изменились.



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Тогда же были раскрыты и финансовые показатели предприятия. Первое, что бросилось в глаза – численность работников. В 2020 году, когда завод уже начал работу, в штате числилось всего 64 человека. Хотя чиновники рапортовали о создании 164 новых рабочих мест. Зато про уставной капитал не соврали: он составил 28,1 млрд тенге. Именно столько вложили в проект бюджетных средств. Пока предприятие только строилось, убытки составляли от 105 до 646 млн тенге в год. В мае 2020 года, когда завод был запущен, доход составил чуть больше 132 млн тенге, а расходы – 245 млн тенге. Год предприятие завершило с убытками, но большими перспективами на 2021 год.



9 апреля 2021 года на ТОО "Steel Manufacturing" был размещен первый заказ на изготовление патронов. Разместило его РГУ "Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" на сумму 939,8 млн тенге, и уже 12 апреля на банковский счет завода поступил авансовый платеж на сумму 704,8 млн тенге – 75% от суммы контракта. Чуть позже срок действия договора дополнительным соглашением был продлен до конца августа 2022 года.



23 августа 2021 года РГУ "Комитет государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" заключило еще один контракт на сумму 65,1 млн тенге. Причем 27 августа был сделан авансовый платеж на 48,8 млн тенге, то есть на 75%. 13 декабря поступила оставшаяся сумма.



Таким образом, патронный завод только за 2021 год получил заказа более чем на 1 млрд тенге по государственным контрактам, по которым было перечислено более 770 млн тенге, большая часть – авансом.



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Также в 2020 году в рамках пробной эксплуатации завода Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан было поставлено продукции на 43,4 млн тенге.



Можно было бы порадоваться за то, что проект заработал и начал снабжать казахстанскую армию патронами собственного производства. Значит, не за горами и выход не только на производственную мощность, но и на уровень рентабельности. Но 24 августа 2022 года совет директоров АО "Казтехнологии", которое пока является единственным учредителем патронного завода, утвердило финансовую отчетность предприятия за 2021 год, согласно которой убытки за первый год полноценной работы ТОО "Steel Manufacturing" составили более 631 млн тенге!



Обратите внимание: в 2020 году общие совокупные убытки предприятия при госзаказе в 43,4 млн тенге составляли всего 73 млн тенге, а в 2021 году при контрактах на 1 млрд тенге выросли до 631 млн! При этом зафиксирован резкий рост общеадминистративных расходов с 111,3 млн до 582,2 млн тенге и увеличение финансовых расходов до 50,7 млн тенге. Более того, непокрытый убыток вырос с 967,6 млн тенге на 31 декабря 2020 года до 1,55 млрд на 31 декабря 2021 года.



Самое любопытное, что в 2021 году у ТОО "Steel Manufacturing" второй по значимости статьей дохода стала сдача лома латуни – 38,6 млн тенге, а третьей – вознаграждение от размещения на банковских счетах свободных денежных средств – 23,2 млн тенге. Для чего патронный завод в марте 2021 года договорился с Карагандинским филиалом АО "Народный банк Казахстана" об автоматическом размещении остатка на текущем счете на сберегательном счете сроком на один день с выплатой процентов.



А еще патронный завод заработал $704 на продаже пробной партии пуль со стальным сердечником калибра 9х18 в Беларусь. Поставка состоялась в феврале 2021 года для ГВУП "Белспецвнештехника". Будут ли белорусы заказывать еще патроны в Караганде – вопрос спорный. Особенно с учетом внешнеполитической обстановки.



Пока же самое интересное – заказ РГУ "Комитет государственного оборонного заказа министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", который в 2021 году потянул более чем на 1 млрд тенге. Ratel.kz удалось узнать некоторые детали заказа. О них мы расскажем в продолжении материала. А заодно сделаем еще кое-какие любопытные расчеты. Источник - ratel.kz

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