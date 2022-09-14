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Two popes: Астана стоит мессы, - Сапа Мекебаев
00:16 16.09.2022

Two popes: Астана стоит мессы

САПА МЕКЕБАЕВ

Визиты римских иерархов как высшее проявление казахских понтов и предмет общенациональной гордости

Итак, в столице Казахстана провел Святую мессу Хорхе Марио БЕРГОЛЬО, больше известный как Папа Римский Франциск. Как сообщают СМИ, к началу молебна на территории EXPO собралось свыше семи тысяч латентных католиков из числа местных жителей и гостей из других регионов страны. В толпе верных последователей христианского вероисповедания легко угадывались лица бывших коммунистов, а ныне убежденных мусульман. Послание "Городу и миру" (Urbi et orbi) они слушали почти так же внимательно, как и послания Касым-Жомарта ТОКАЕВА, разве что не записывали. Погода шептала что-то про обет безбрачия Франциска, что наводило их только на мысли о токалках. Им обедни не испортили злые происки врагов.

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Между тем, понтифик обращался с астанинской паствой вполне себе по-иезуитски. Впрочем, как и положено истинному члену Ордена иезуитов: вещал столичным неофитам-католикам, а в обычное время прихожанам местной мечети, о величии нечеловеческого подвига Христа, "стяжательстве мира" и "распятой любви".

Похоже, после событий в Украине и смерти британской королевы приезд Его Святейшества стал самым значимым событием в жизни многих казахстанцев, уставших от демократических реформ по продлению сроков пребывания у власти президента, которым по-прежнему может стать только тот, который уже имеет опыт работы президентом.

Справедливости ради надо сказать, что традицию во что бы то ни стало заполучить визит в Казахстан Великого понтифика (лат. Pontifex Maximus, букв. - "Великий строитель мостов") заложил другой великий мостостроитель Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Папа Римский Иоанн Павел II посетил нашу страну еще 21 год назад. Видимо, в партийно-номенклатурном истеблишменте Нового Казахстана такая практика до сих пор расценивается как высшее проявление казахских понтов и предмет общенациональной гордости.

А понимают ли в команде Токаева, что ему до достижений своего предшественника еще расти и расти?

Только два примера.

Первый - за те годы, что астанайский Папа (так его и называли преданные соратники) восседал на святом казахском престоле, успели смениться три римских Папы. И это при том, что их пап избирают как бы пожизненно, а нашего – как бы не больше, чем на два конституционных срока. Вот и почувствуйте разницу.

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Второй пример – за всю историю папства, которая берет начало от самого Святого Петра, взобравшегося на католический трон аж в 43 году от Рождества Христова, за все эти двадцать с лишним веков и два с лишним тысячелетия из всех 266 (!) правивших римских пап дольше папы астанайского у власти был лишь один (!) папа – Блаженный Пий IX. Этот блаженный пробыл во главе Ватикана 31 год. Хотя игры престолов и интриги дворовой челяди - что в XVIII веке в Апостольком дворце (Palazzo Apostolico) Ватикана, что в XXI веке в Акорде (Ақорда) Астаны - я думаю, сильно похожи.

Бывало, соберется конклав серых казахских кардиналов из святейшего окружения главного клирика в Акорде, которая тут же преображается в Сикстинскую капеллу. Сидят, значит, они, облаченные в красные сутаны и пелерины, в белые комжи (такое служебное облачение казахских кардиналов), и бурно обсуждают, как провести честные выборы так, чтобы обязательно победил Назарбаев. Договорившись, бросают бумажные бюллетени с единственной фамилией в урну. Чтобы никто не мог догадаться, кто за кого голосовал, они все свои бюллетени сжигают в специальной чугунной печи, отчего над Акордой поднимается белый дым, сигнализирующий главному церемониймейстеру из Центральной избирательной комиссии о том, что президента уже выбрали. Чтобы опять же никто не мог догадаться, кто за кого голосовал, главный церемониймейстер опечатывает пустую урну и объявляет народу, что он опять единодушно проголосовал за старого нового Папу. Все довольны. Особенно конклав и Папа.

Теперь о планах на будущее, как говорят в нашей кардинальской среде.

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Коль уж визиты римских иерархов и их же метод выбирать верховных жрецов в узком кругу ограниченных людей превращаются у нас в политическую традицию и народную забаву, предлагаю перенять еще один ритуал, испокон веку строго исполняемый в Ватикане.

До того, как утвердить в должности нового главного епископа, там принято обязательно проверить его пол – чтобы, не дай бог, не избрать Маму вместо Папы. Поэтому в ходе интронизации проводится так называемое "ощупывание", когда новый папа садится на стул с отверстием в центре, куда свешиваются его гениталии. После этого самый молодой кардинал ощупывает их и провозглашает: "Duos habet et bene pendentes" ("Имеет два, и они прекрасно висят!").

Это толкнет миллионы граждан к избирательным участкам, которые после голосования прильнут к телевизорам, чтобы, наконец, понять, кого они на самом деле выбрали.

Конечно, в отличие от реакционного Ватикана в прогрессивном Казахстане на выборах может победить и женщина. Однако, уверен я, наши молодые кардиналы быстро сообразят, как соблюсти обязательный ритуал, не оскорбляя чувств верующих католичек.

Кстати, в католической церкви ведется и реестр Антипап. Так там принято называть человека, незаконно носившего звание Папы. Думаю, это должно стать следующим шагом на пути в Новый Казахстан.

Берегите себя!

Источник - ratel.kz
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