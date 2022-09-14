Мир и порядок: что Путин и Си обсудили на саммите ШОС

00:20 16.09.2022 Президент России в первый день мероприятия провел семь встреч



Дмитрий Лару



Москва высоко оценивает сбалансированную позицию Пекина в связи с украинским кризисом. Об этом Владимир Путин заявил 15 сентября во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Именно российско-китайские переговоры стали основным событием первого дня саммита ШОС, который стартовал в Самарканде. Хотя Пекин продолжает сохранять дипломатичный подход в отношении проходящей на Украине спецоперации, оба лидера подтвердили намерение укреплять многополярный мир. В этот же день Иран подписал меморандум о вступлении в организацию, а РФ и Узбекистан - декларацию о стратегическом партнерстве. Впрочем, открытие саммита запомнилось и другими событиями - например, посадкой деревьев и неофициальной формой одежды некоторых членов российской делегации.



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Самарканд - один из древнейших городов мира, основанный еще в VIII веке до нашей эры (местные жители периодически напоминают гостям о том, что он ровесник Рима). На два дня он превратился в главный центр международной политики. По случаю проведения саммита ШОС, который с момента начала коронавирусной пандемии впервые проходит в очном формате, в Узбекистан прибыли лидеры как минимум 14 стран.



При этом сразу четверо из них - представители государств "ядерного клуба" (РФ, КНР, Индия и Пакистан). А если учесть тот факт, что на саммите присутствует еще и Иран, который регулярно обвиняют в попытках завладеть атомной бомбой, становится очевидно, почему к саммиту ШОС приковано внимание всего мирового сообщества.



Узбекская сторона, осознавая уровень ответственности за проведение столь масштабного мероприятия, не стала ничего оставлять на произвол судьбы. Разве только вопросу подключения к интернету организаторы решили не уделять особого внимания, бросив журналистов наедине в борьбе с техникой.



Многие улицы Самарканда 15 сентября были перекрыты, а город в целом казался безлюдным, слегка напоминая соседний Ашхабад. По пути к туристическому центру "Шелковый путь Самарканд", где проходит большинство встреч, силовики стояли на расстоянии не больше 100 м друг от друга.



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Учитывая 30-градусную жару, разглядеть улыбку можно было только на лицах правоохранителей, чей пост находился в тени или рядом с фонтаном. Приближаясь непосредственно к месту проведения саммита, можно было заметить усиление мер безопасности: вместо рядовых полицейских с дубинками начал все чаще появляться полностью замаскированный в черный камуфляж спецназ.



- Посмотрите, какие у них черные бронемашины, - они местного производства. То есть это не закупки из Ирана, Китая или других стран, - неожиданно заметил сопровождающий нас.



Впрочем, на площадке форума атмосфера, на удивление многих, оказалась довольно расслабленной, без каких-то строгих проверок на входе и масочных требований. В лобби периодически можно было даже встретить членов делегаций, включая помощника российского президента Максима Орешкина или вице-премьера Александра Новака, которые прогуливались в футболках перед началом работы.



Тем не менее большинство политиков старались максимально быстро пробиться сквозь журналистов, чтобы скрыться от лишних вопросов. В итоге самым общительным оказался давно уже привыкший к назойливости корреспондентов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, посвятивший представителей СМИ в детали переговорного марафона, который ожидал Владимира Путина.



Китайская головоломка

В общей сложности глава РФ провел шесть двусторонних встреч и одну трехстороннюю. Наибольшее внимание было приковано к переговорам Владимира Путина с Си Цзиньпином, который прибыл в Самарканд из Казахстана. Для китайского лидера, продвигающего политику "нулевой толерантности" к СOVID-19, среднеазиатское турне стало первой зарубежной поездкой с начала пандемии.



Примечательно, что встреча Путина и Си прошла не на основной площадке саммита, а в одном из отелей, где размещена китайская делегация. Не исключено, что такое решение было продиктовано эпидемиологическими требованиями китайской стороны.



Последний раз российский и китайский лидеры встречались тет-а-тет еще во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине, то есть до начала спецоперации на Украине. При этом после 24 февраля китайская сторона официально не осудила действия Москвы, но и не выразила открытую поддержку РФ.



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Владимир Путин в начале беседы заметил, что Россия высоко оценивает "сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом". При этом в Кремле с пониманием относятся к вопросам и озабоченностям на этот счет; глава РФ пообещал подробно разъяснить подход Москвы. Однако сделал он это по понятным причинам в закрытом режиме.



Таким образом, большей ясности по поводу того, какой позиции придерживается КНР, не появилось. Тем не менее Москва и Пекин подтвердили намерение укреплять многополярную структуру международных отношений, поскольку попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время, по мнению Владимира Путина, "уродливое очертание".



Кроме того, глава РФ, назвавший Си Цзиньпина дорогим другом, добавил: мир стремительно меняется, но дружба между Китаем и Россией остается неизменной.



- Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития, - красноречиво отреагировал председатель КНР на слова своего давнего друга.



Позиция Китая волнует прежде всего коллективный Запад - в Брюсселе и Вашингтоне предполагают, что РФ может с помощью КНР эффективно обходить санкции. Однако, по мнению главного научного сотрудника Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимира Портякова, опасения Запада необоснованны. Он напомнил, что Пекин и так многое сделал, особенно по части увеличения закупок российских нефти и газа.



- Не вижу ни одной сферы, где он бы мог поддержать Россию сверх того, чем он уже помог. Китай реально опасается вторичных санкций, компания Huawei вот даже сократила свое присутствие в России. Но дело не столько в китайских опасениях, сколько в объективных факторах - у Китая сейчас своих проблем много и в экономике, и в международных отношениях. Необходимости что-то просить у КНР в РФ тоже нет, - сказал он "Известиям".



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Однако у РФ и КНР есть немало чисто технических вопросов, вроде резко возросшей стоимости китайских контейнеров, идущих в Россию, что удорожает двустороннюю торговлю, или проблем логистики, которые необходимо решать. Небезынтересен и вопрос о перспективах открытия КНР для российских туристов.



Владимир Путин и Си Цзиньпин также провели совместную трехстороннюю встречу с монгольским президентом Ухнагийном Хурэлсухом. На повестке был вопрос увеличения взаимных расчетов в нацвалютах и переход на национальные платежные системы в совместной торговле. Владимир Путин заметил, что доля взаиморасчетов РФ и КНР в нацвалютах выросла до 27,5% по итогам I квартала этого года.



Также обсуждалось строительство газопровода "Союз Восток" из России в Китай через территорию Монголии. В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с обеими сторонами, сообщил глава РФ.



Иранский фактор



Важными были и российско-иранские переговоры на фоне подвешенного состояния ядерной сделки. Тегеран и Вашингтон пока не могут найти точки соприкосновения по всем вопросам, которые бы позволили реанимировать СВПД. Кроме того, Иран, который 15 сентября подписал меморандум о вступлении в ШОС (это открывает стране путь к полноправному членству), остается ключевым игроком на сирийском треке, и от действий Исламской Республики во многом зависит стабильность всего Ближнего Востока.



Впрочем, лидеры во время переговоров сосредоточились прежде всего на двусторонней повестке. Владимир Путин рассказал о завершении работы над новым договором между Россией и Ираном, который, по его словам, "ознаменует выход отношений на уровень стратегического партнерства".



- Мы должны развивать свое сотрудничество в политической сфере, экономической, торговой сферах, сфере аэронавтики, а также космонавтики, - согласился президент Ирана Эбрахим Раиси.



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По всем этим направлениям уже сейчас идет активная кооперация. К примеру, 9 августа с космодрома Байконур был запущен спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", изготовленный российскими предприятиями по заказу Тегерана, напомнил Владимир Путин.



По словам востоковеда Роланда Биджамова, сближение Москвы и Тегерана в нынешних условиях, когда обе страны находятся под жесткими санкциями, неизбежно. Эксперт напомнил в беседе с "Известиями", что для российских компаний иранский рынок интересен с точки зрения инвестиций, в том числе в разработку газовых месторождений и инфраструктурные проекты. С другой стороны, Иран способен поставлять в РФ не только продовольственные товары, но также, например, автопромышленную продукцию.



- Вы знаете, американцы так думают, или же у них есть такое представление - они считают, что если ввести санкции против одного государства, они могут приостановить его волю или приостановить его продвижение вперед. Но я думаю, что они просчитываются: это ошибка, - заявил Эбрахим Раиси, раскритиковав антироссийские меры.



Афганский рубеж



В этот же день Владимир Путин встретился с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Глава РФ, выразивший соболезнования пакистанскому народу из-за стихийных наводнений, подтвердил заинтересованность Москвы в развитии отношений с Исламабадом.



При этом уже сейчас между двумя странами есть перспективные проекты. В частности, это касается строительства газопровода из Карачи (город на юге страны) на север Пакистана, которое начнется в ближайшее время. Вице-премьер Александр Новак сказал по итогам переговоров, что пакистанская сторона подняла вопрос об ускорении процесса. Еще одной интересной инициативой может стать газопровод Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан.



С глазу на глаз президент побеседовал и с лидерами трех постсоветских республик - Узбекистана, Туркменистана и Киргизии. С узбекским лидером была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Кроме того, Шавкат Мирзиеев был награжден орденом Александра Невского.



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Основной упор во время переговоров с коллегами из Средней Азии был сделан на экономической повестке. Однако стоит отметить, что эти страны Средней Азии, как, собственно, и всю ШОС объединяет озабоченность по поводу ситуации в Афганистане. Поэтому не исключено, что эта тема поднималась в закрытом режиме.



Сейчас по-прежнему существует риск вылазки представителей различных террористических группировок в среднеазиатские государства, заметил в беседе с "Известиями" политолог Никита Мендкович. Речь идет не только об ИГИЛ (запрещенная в РФ организация), но и о других структурах - "Аль-Каиде", Союзе исламского джихада, Исламском движении Узбекистана (запрещенные в РФ организации). Кроме того, все группировки сращиваются с наркомафией, что создает дополнительные угрозы для всего региона, подытожил эксперт.



Рабочий график Владимира Путина, как и остальных лидеров, завершился спортивно-культурным досугом. Вначале участники саммита приняли участие в церемонии посадки деревьев. Впрочем, стоит напомнить: Шавкат Мирзиеев еще в конце прошлого года заявил о том, что посадка деревьев возводится в ранг государственной политики. Поэтому не исключено, что таким образом он просто решил воспользоваться дополнительными руками для озеленения страны. После легкой физической нагрузки организаторы отблагодарили политиков экскурсией по этнографическому комплексу "Вечный город". Источник - Известия

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