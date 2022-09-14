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"Уронил речь на ковер": у собеседников Путина по ШОС возникли проблемы
00:27 16.09.2022

Поведение Си Цзиньпина может быть связано с его двусмысленным положением

Утро перед открытием саммита ШОС выдалось солнечным и жарким. Однако лидерам 14 государств, прибывшим в Самарканд (15-м должен был стать Никол Пашинян, но он по понятным причинам отказался появиться там, где ждали Ильхама Алиева), было некогда предаваться праздной неге. Многие не виделись как минимум с начала пандемии и теперь, чтобы наверстать упущенное, стремились пообщаться с глазу на глаз.

Владимир Путин начал марафон двусторонних встреч в 8 утра по московскому времени и до обеда успел провести переговоры с лидерами Киргизии, Туркменистана, Ирана и Пакистана. Все они проходили в гостинице "Самарканд Редженси", которая на время саммита стала официальной резиденцией российской делегации. Поскольку лидеров было четверо, а подходящих для приема залов - только два, службе протокола пришлось неоднократно менять "декорации". После общения с одним гостем Путин для встречи со следующим переходил в соседнее помещение, а в первом зале в это время заново наводили марафет и выставляли новые флаги. И так четыре раза подряд.

ВВП с дипломатической "логистикой" справился на ура. Но у его визави то и дело возникали проблемы: президент Туркменистана уронил на ковер заготовленную речь, а премьер Пакистана долго не мог справиться с наушником. "Can anyboby help me?" - в растерянности оглядывался он по сторонам. Владимир Путин уже привстал с кресла, чтобы броситься на помощь коллеге, но оказалось, что доступ к уху пакистанца имеет специально обученный человек: наушник падал два раза, и дважды его поднимал и водружал на место одетый в парадную форму офицер. Впрочем, ковидных или каких-либо других ограничений в российской резиденции практически не было. (Ну разве что лифтом могли пользоваться только обладатели свежего ПЦР.) Со всеми гостями ВВП здоровался за руку, некоторых обнимал и охотно позировал на совместном фотографировании.

Совсем другая атмосфера, судя по имеющимся в доступе видеоматериалам (журналисты там не присутствовали), царила на китайской площадке, куда Владимир Путин отправился ближе к обеду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На официальном сайте kremlin.ru на момент подписания номера так и не появились совместные фото и изображения, на которых запечатлен момент встречи двух лидеров или их рукопожатие. А государственные телеканалы сразу показали начало переговоров: Путин и Си сидят за большим круглым столом на весьма значительном расстоянии друг от друга. С чем связана такая осторожность, ни китайская, ни российская сторона пока не пояснили. До Владимира Путина глава КНР провел несколько встреч с другими лидерами (с кем-то в маске, с кем-то без), однако социальная дистанция на них практически не соблюдалась. Более того: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осматривал вместе с Си выставку, а глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев сажал дерево. И оба вручили ему по ордену - мероприятие, требующее достаточно близкого контакта.

Впрочем, внешняя холодность была отчасти компенсирована теплыми словами, с которыми китайский лидер обратился к российскому президенту. Си назвал Владимира Путина "дорогим" и "давним" другом. И напомнил об особой атмосфере их предыдущей встречи: "В феврале нам было приятно вместе отмечать день начала весны и открытие зимней Олимпиады, обсуждать грандиозные планы развития китайско-российских отношений". В Кремле предупреждали, что в Самарканде лидеры намерены обсудить Украину и Тайвань. Однако публично подтвердил такую готовность только Владимир Путин. Российский президент поблагодарил китайского коллегу за сбалансированное отношение к украинскому кризису, пообещав еще раз "подробно разъяснить" позицию Москвы по данному вопросу. "Со своей стороны мы твердо, на деле, придерживаемся принципа "одного Китая". Осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайванском проливе", - подчеркнул ВВП. По его словам, попытки создания однополярного мира в последнее время приобрели "абсолютно уродливое очертание" и поэтому "абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств". "Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка (...), а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим", - напомнил китайскому лидеру президент.

Вообще-то глава КНР тоже любит длинные речи с красивыми метафорами и многочисленными пословицами, которые в китайской традиции считаются признаком высокого интеллекта и большого ума. Но ничего из этого Си на этот раз демонстрировать не стал. Он согласился с Путиным, что мир проходит стадию "колоссальных" и "невиданных" за всю историю перемен. Однако все еще может закончиться хорошо. "Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", - заявил об амбициях Китая Си Цзиньпин. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Западные наблюдатели предполагают, что осторожность Си может быть связана с его двусмысленным положением. Пекин, с одной стороны, осуждает санкции против России и заявляет о намерении развивать сотрудничество, но, с другой стороны, не готов публично поддержать происходящее на Украине. К тому же Белый дом прямо указал Китаю на то, что сейчас не время вести дела с Россией так, как будто "ничего не происходит".

Елена Егорова

Источник - МК
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