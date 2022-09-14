Друзья и товарищ. Отчет о 1-м дне Самаркандского саммита ШОС, - Къ

00:28 16.09.2022 Друзья и товарищ

Владимир Путин в Самарканде рассказал всем об успехах в торговле, а Си Цзиньпину еще и об Украине



В первый день стартовавшего в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент РФ Владимир Путин провел целую серию встреч, на которых каждому из коллег рассказал о достигнутых или потенциальных успехах в торгово-экономической сфере, а собеседников из Центральной Азии еще и поблагодарил за правильное отношение к русскому языку. Впрочем, главное внимание в этот день было приковано к переговорам Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, с которым российский лидер с глазу на глаз не беседовал со времен Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.



Рост да не только



У прилетевшего в Самарканд 15 сентября Владимира Путина - в отличие от Си Цзиньпина, приземлившегося в Узбекистане еще накануне,- времени на раскачку совсем не было. И прежде, чем приступить к главным переговорам дня - как-никак тет-а-тет с лидером Китая президент России не виделся с начала февраля, что подогревало особый интерес у мировой общественности,- главе государства предстояла целая серия встреч. Началу переговорному марафону положила встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.



"Мы страны близкие, мы стратегические партнеры, союзники, работаем во многих международных региональных организациях. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером (Киргизии.- "Ъ")",- сразу обозначил уровень отношений с Бишкеком Владимир Путин. По его словам, между странами "в прошлом году был заметный рост торгового оборота, и в этом году он растет, причем очень хорошими темпами". В 2021-м этот показатель вырос на 46,6%, а за первые пять месяцев 2022-го - еще на 30%.



Отдельно президент России отметил гуманитарные связи и поблагодарил коллегу "за поддержку в Кыргызстане русского языка", поскольку "это то, что является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям".



В ответ господин Жапаров признал, что РФ - ведущий торгово-экономический партнер Киргизии и более того - главный стратегический союзник.



Поблагодарил Владимир Путин "за отношение к русскому языку, к русской культуре" и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, который, как и господин Жапаров, узнал, что Москва считает это "очень важным аспектом, который создает очень хорошие условия для взаимодействия во всех областях". С торговыми отношениями, правда, как выяснилось, дела обстоят не так хорошо, поскольку во время пандемии товарооборот между странами несколько сократился. "Россия, как известно, один из ведущих торгово-экономических партнеров Туркменистана, и мы намерены увеличивать нашу долю… Будем считать, что это предмет для обсуждения и будущей корректировки",- впрочем, подбодрил собеседника господин Путин. По его мнению, "уровень стратегического партнерства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но и на самом деле в жизни так оно и происходит". И большая личная заслуга в этом, уверен президент РФ, Гурбангулы Бердымухамедова - отца нынешнего лидера республики.



В ответ президент Туркмении передал "теплые слова приветствия от имени уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова", отметил "высокий уровень двусторонних политических отношений" и укрепление межпарламентских связей, а также поблагодарил за "твердую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана".



Вначале было б слово



С президентом Ирана Эбрахимом Раиси, по крайней мере в открытой части их беседы, Владимир Путин обсуждал все больше международные темы, и это было вполне оправданно. Во-первых, в Самарканде Иран подписал наконец меморандум о вступлении в ШОС. Так что господина Раиси было с чем поздравить, а тому было за что поблагодарить президента Путина. За поддержку идеи принять исламскую республику в качестве полноформатного члена ШОС иранский президент сказал российскому лидеру "огромное спасибо". Так же сердечно он поблагодарил лично Владимира Путина и всю Российскую Федерацию за активную поддержку идеи принятия Ирана "в качестве полноформатного члена в ЕАЭС, а также БРИКС".



Глава МИД Ирана приехал в Москву с посланием от Европы по Украине



По мнению Владимира Путина, до полноформатного членства Ирана в ШОС "осталась последняя формальность - это действительно именно формальность", чему в России "очень рады". Правда, из слов заместителя генсека ШОС Григория Логвинова, прокомментировавшего процедуры, которые предстоит пройти Ирану для вступления в организацию, выходило, что быстрым оно не будет. "Давайте строго соблюдать юридические нормы",- посоветовал он. Ведь после подписания меморандума об "обязательствах в связи с получением статуса государства-члена" республике предстоит "достаточно небыстрый процесс присоединения к основным договорным и нормативным документам организации". Впрочем, сказано все это было еще до слов Владимира Путина о том, что осталась "последняя формальность".



Не обошлось на встрече и без критики США. По словам иранского лидера, американские власти думают, что "если ввести санкции против одного государства, то они могут приостановить их волю или приостановить их продвижение вперед". Но это, как добавил господин Раиси, ошибка, ведь против Ирана санкции вводятся годами, а иранскому народу "удалось предотвратить всю эту угрозу".



Поэтому, как заверил президент Ирана, Тегеран никогда не признает ограничительные меры против России и будет укреплять с ней отношения.



По его мнению, Владимир Путин дал "хорошие приказы", и в исламской республике "дали необходимые приказы", чтобы торгово-экономические отношения двух стран развивались.



"Весь мир знает о том, что Соединенные Штаты Америки являются недоговороспособными, они нарушают свои обязательства",- заявил президент Ирана, говоря о забуксовавших переговорах по восстановлению "ядерной сделки". "И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации, они не способны выполнять свои обещания",- сказал господин Раиси. Тем не менее у Тегерана, по его словам, "хватает необходимой доброй воли", чтобы продолжать диалог с Западом. "Не покинем стол переговоров",- будто даже пригрозил иранский президент.



"Они хозяева своего слова: хотят - дают, хотят - забирают",- отреагировал Владимир Путин, после чего, дружно посмеявшись, политики перешли уже к закрытым дискуссиям о будущем двух стран и всего мира.



Встреча с Си Цзиньпином была все ближе, но перед этим Владимиру Путину предстояло впервые вживую переговорить с Шехбазом Шарифом - премьером Пакистана, где не так давно сменилась власть. Выразив соболезнования в связи с гибелью людей из-за наводнения в республике, президент РФ заверил, что отношения двух стран "складываются весьма позитивно", а перспективы у них хорошие в различных областях: от железнодорожного транспорта до энергетики. Поблагодарив за поддержку, пакистанский премьер поделился с Владимиром Путиным воспоминанием, как еще студентом в 1968–1969 годах приезжал в Москву. Это была первая заграничная поездка будущего премьера, и он даже запомнил адрес, где общался с "представителями экспорта" из СССР - "номер дома - 35-й в Москве". "Вот такие у меня есть воспоминания о вашей великой стране",- сказал политик и заверил, что Исламабад хочет "выстраивать отношения с великой страной, полностью отдаваясь развитию этих отношений". "Потому что вы сверхдержава",- добавил он.



Взялись за траекторию



Наконец, то, чего все больше всего ждали, случилось. Переговоры с Си Цзиньпином стали первыми за весь день, которые Владимир Путин начал не с частного, двустороннего, а с общего и даже многополярного. "Дорогой друг! Уважаемые китайские коллеги! Мы с председателем встречались полгода назад в олимпийском Пекине, и за это время произошло много событий,- напомнил Владимир Путин.- Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые и в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения". По его словам, тандем Москвы и Пекина, выступающий "за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.



Владимир Путин заявил, что "попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание", а Москва высоко оценивает "сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом".



"Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет. В ходе сегодняшней встречи, конечно, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу, хотя мы и раньше об этом говорили",- сказал президент РФ. Он тут же напомнил, что Россия твердо придерживается принципа "одного Китая" и осуждает "провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".



Межбанковское объединение ШОС обсуждает расширение торговли в национальных валютах



В подтверждение стратегического всеобъемлющего партнерства с Китаем господин Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 35% и превысил $140 млрд, а за первые семь месяцев 2022-го вырос еще на 25%. Российский лидер убежден, что по итогам года страны выйдут на новые рекордные показатели, а в близкой перспективе "как договаривались, доведем годовой товарооборот до 200 и более миллиардов долларов".



"Мой дорогой и давний друг! - взял ответное слово Си Цзиньпин, которому примерно в это же время из Белого дома в Вашингтоне посоветовали не вести дела с Россией "как будто ничего не происходит".- В феврале этого года нам было приятно вместе отмечать день начала весны и открытие зимней Олимпиады, обсуждать грандиозные планы развития китайско-российских отношений… Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития".



Вдаваться в подробности того, как Пекин видит выход мира на соответствующую траекторию, лидер КНР не стал. Но заверил, что к обмену мнениями готов. После этого политики к нему и приступили, но уже без телекамер.



При этом двусторонними переговорами общение Владимира Путина и Си Цзиньпина не ограничилось. Возможность вновь обсудить дела (но уже, видимо, сосредоточившись на экономических вопросах), представилась политикам на трехсторонней встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. А завершился переговорный марафон российского лидера встречей с хозяином саммита ШОС - президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По итогам переговоров лидеры подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а господин Мирзиеев еще и получил от господина Путина орден Александра Невского.



16 сентября, помимо участия в заседании Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах, Владимиру Путину предстоят переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Индии Нарендрой Моди.



Алексей Забродин Источник - Коммерсант

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