 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 15.09.2022
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Среда, 14.09.2022
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Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь. В который раз...
08:17 16.09.2022

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Киргизия и Таджикистан договорились о режиме прекращении огня с 7:00 по местному времени (4:00 мск). Киргизская сторона утверждает, что Таджикистан продолжает обстрелы. Представители стран собираются провести встречу из-за эскалации напряженности на границе. МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистана.

"В ходе переговоров главы пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел киргизских позиций",- сообщили в Пограничной службе Киргизии (цитата по "Интерфакс").

"Начиная с 8:30 (5:30 мск - "Ъ"), Пограничная служба ГКНБ Киргизии требует прекратить огонь и провести переговоры. Однако ни в 8:30 , ни в 10:00 (7:00 мск - "Ъ") таджикская сторона не выполнила договоренностей",- добавили в погранслужбе.

МИД Киргизии сообщил, что вручил ноту протеста Таджикистану в связи с обстрелами. "Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, а также не создавать ситуацию, которая может привести к эскалации обстановки в приграничных территориях",- сказано в сообщении МИДа.

В ведомстве также сообщили, что главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин провели телефонные переговоры о ситуации на границе между странами.

Обострение на границе Таджикистана и Киргизии началось 14 сентября. В результате перестрелки погибли двое таджикских военнослужащих, Киргизия сообщала об 11 раненых. Власти приграничных территорий тогда договорились об отводе войск на постоянные места дислокации. Утром 16 сентября Киргизия внось сообщила о стрельбе со стороны Таджикистана.

Олеся Павленко

Источник - kommersant.ru
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