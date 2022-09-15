Пол Робертс: Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше не "Ограниченная военная операция"?

08:29 16.09.2022

Пол Робертс: Осознал ли Кремль, что конфликт на Украине больше не "Ограниченная военная операция"?

По данным "Southfront" треть сил, использованных в "контрнаступлении" ВСУ в Харьковской области, была предоставлена государствами-членами НАТО

Пол Робертс

15.09.22



"Southfront" считает: "Вооруженный конфликт на востоке Украины окончательно превратился в состояние войны между Россией и НАТО с непредсказуемыми результатами для всех сторон конфликта".



Как я указывал с самого начала этого конфликта, предположение Кремля о том, что военное вмешательство России может ограничиться вытеснением украинских войск из Донбасса, было ошибкой, особенно в том, что оно было медленным, поскольку дало Западу достаточно времени для расширения боевых действий. Теперь происходит гораздо более масштабная кампания, если сообщение "Southfront" верно, что одна треть сил, использованных в украинском "контрнаступлении" в Харьковской области, была предоставлена государствами-членами НАТО.



Согласно сообщению "Southfront", разрозненные российские силы, зная о приближении атаки, отошли на укрепленную позицию и понесли незначительные потери. Украинские силы/силы НАТО понесли тяжелые потери. Поскольку к месту событий сейчас приближается российское подкрепление, силы Украины/НАТО, скорее всего, будут уничтожены, что и было предначертанной судьбой украинского "контрнаступления" на юге.



Похоже, до Кремля наконец дошло, что дело крайне серьезное.



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"Southfront" сообщает, что в 7 регионах восточной Украины Россия вывела из строя электростанции, оставив без электричества регионы от Киева до Харькова и Одессы. Это то, что должно было произойти непосредственно перед российским военным вмешательством, но по неизвестным причинам Кремль не предпринял действий, чтобы помешать способности Украины противостоять российским силам.



Почему Кремль ограничил свои атаки на украинскую инфраструктуру Восточной Украиной? Постоянные примеры сдержанности Кремля убедили Вашингтон в том, что Россию можно победить, потому что своим сердцем она не хочет воевать [в полную силу].



Похоже, Путину было трудно понять, что он не может просто частично вести боевые действия, особенно те, которая тянутся до тех пор, пока в них не смогут принять участие все стороны конфликта.



Комментаторы, неспособные к стратегическому мышлению подвергли меня критике за "кровожадность", когда я сказал, что ограниченная операция приведет к более широкой кампании и большим жертвам с обеих сторон, чем быстрое взятие Украины под российский контроль до того, как США и НАТО получат шанс вмешаться.



То, что "Southfront" называет "непредсказуемыми результатами" расширяющегося "горячего" конфликта, будет продолжать доказывать мою правоту. Все, кто наблюдал, как ограниченное участие Вашингтона во Вьетнаме переросло в полноценную длительную войну, должны были знать это, а не повторять эту глупость. Видимо, урок Кремлю на пользу не пошел.



Возможно, Путин будет не в состоянии "переварить" кампанию со своими "западными партнерами", или страны НАТО откажутся от участия в кампании, чтобы обеспечить безопасность российских энергоносителей и предотвратить экономический и политический коллапс. Но, возможно, и нет. Я не думаю, что наступление Украины/НАТО в Харьковской области было успешным, но средства массовой информации разыграли его как единое целое, и это поощрит вашингтонских неоконсерваторов, которые контролировали внешнюю политику США со времен режима Джорджа У. Буша-сына, чтобы оказывать еще более сильное давление.



Поскольку США и НАТО уже глубоко вовлечены в конфликт, предоставляя системы вооружения, разведывательную информацию, целеуказание, обучение, а теперь и военный персонал, им легче влезть глубже, чем отступить.



Путин, возможно, хотел бы уйти, наблюдая, как к нему подкрадывается опасная более широкая кампания, но он не может этого сделать, не прослыв неудачником, который привел Россию к поражению. Я прихожу к выводу, что шансы, по-видимому, складываются в пользу более масштабного конфликта.



Чтобы было ясно, моя цель не в том, чтобы выставить Путина к позорному столбу или добиться победы России. Моя цель - избежать конфликта, который ни одна из сторон не может позволить себе проиграть. Единственным способом обеспечить такой исход была бы быстрая победа России на всей территории Украины, а не "военная интервенция" в одном уголке страны, которая длится месяц за месяцем.



Убедительная демонстрация российской военной удали разубедила бы Финляндию и Швецию вступать в НАТО, поскольку продемонстрировала бы неспособность ограниченных сил, имеющихся в распоряжении НАТО, защитить кого-либо от такого нападения, которое Россия могла бы обрушить на Украину. Я даже допускаю возможность того, что НАТО распалась бы, когда Европа поняла, что ее реальный интерес заключается в том, чтобы жить с Россией в мире.



К сожалению, эти возможности остались неиспользованными, и теперь мы сталкиваемся с нескончаемым конфликтом, если Кремль не откажется от своей провальной политики и не предпримет решительных действий.



С приближением зимы Европа вскоре будет перегружена экономическими и политическими проблемами, вызванными тем, что санкциями Вашингтона она оказалась отрезанной от российских энергоносителей. Если Путин не бросится спасать Европу, Европа скоро выйдет из конфликта.



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Поскольку западные СМИ функционируют как министерство пропаганды, мало кто в мире понимает, что Россия ввела в конфликт мало войск. Украинские силы всегда превосходили российские силы численностью, но превосходящая российская огневая мощь сыграла решающую роль. Если бы Путин направил еще 100.000 солдат и лишил Киев и Западную Украину электроэнергии и коммуникаций, он все еще мог бы положить конец конфликту до того, как он выйдет из-под контроля. Что требуется, так это признание того, что конфликт расширился и требует решительных действий России, чтобы положить этому конфликту конец, прежде чем он расширится еще больше и станет неконтролируемым.



Вопрос заключается в том, способен ли Путин действовать решительно. Министр иностранных дел России Лавров снова выставил Россию нерешительной и слабой, предложив Украине "победоносные" мирные переговоры на фоне вывода российских войск с линии фронта в Харькове.



Я все чаще задаюсь вопросом, хотят ли Путин и Лавров в действительности не российского суверенитета и многополярного мира, а того, чтобы быть частью Запада, и не делает ли их это желание неспособными вести боевые действия. Отказ от суверенитета - единственное условие, которое может открыть для России членство в Западе. Тогда Россия, как и вся Европа, и Британия, должна смириться с гегемонией Вашингтона.



Реальный мир основан на силе, и сдержанность России в использовании своей мощи поставила Россию в крайне невыгодное положение. Поскольку Россия воспринимается на Западе как слабая и нерешительная, Вашингтон будет давить до тех пор, пока у Кремля не останется иной альтернативы, кроме капитуляции или ядерной войны.



Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова



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