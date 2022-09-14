Самые боевито-духовитые кыргызы осадили КырПарламент и "требуют реакции на ситуацию в Баткене"

09:17 16.09.2022

16 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Приграничные конфликты

У здания Жогорку Кенеша проходит митинг. Требуют реакции на ситуацию в Баткене



У здания Жогорку Кенеша проходит митинг из-за вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.



Собравшиеся требуют прекращения обстрела баткенских сел.



На акцию протеста собралось более 100 человек.



Митингующие требуют эвакуировать стариков и детей в Бишкек.



Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. В Баткенскую областную больницу доставили 18 пострадавших. Перестрелки продолжаются третий день. Ранее были ранены пять человек, трое из которых - гражданские лица.