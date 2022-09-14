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Перестрелки на границе. Бесконечная история кыргызо-таджикских конфликтов, - Аида Джумашова
09:19 16.09.2022

16 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-таджикской границе вновь неспокойно. Очередной конфликт возник 14 сентября в Баткенском районе. Произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

Через некоторое время пограничники соседнего государства открыли огонь по заставе "Достук".

После переговоров стрельба прекратилась, но ненадолго. Сегодня, 16 сентября, в шесть утра таджикские военнослужащие опять начали обстрел местностей Баткенского района. Через полчаса пограничники соседней страны вновь применили минометный огонь. Одновременно с этим таджикская сторона стала обстреливать села в Лейлекском районе.

24.kg вспоминает, какие еще происшествия с применением оружия на границе произошли в 2022 году.

Январь
Пограничники Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен - Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Через некоторое время военные соседней страны начали стрелять и применили минометный огонь.

Таджикская сторона игнорировала требования прекратить огонь. В приграничном конфликте со стороны РТ погибли два человека и десять получили ранения. С кыргызской стороны зарегистрировали 13 пострадавших.

Позже УВД Баткенского района возбудило уголовное дело по статье 402 "Преступление против мира" УК КР.

Март
9 марта близ села Арка Лейлекского района таджикские военные начали перебрасывать военную технику к границе с Кыргызстаном.

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На следующее утро вновь случился инцидент с применением оружия в местности Тескей. Пограничный наряд Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть участок.

Военнослужащие РТ попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили это сделать, и началась перестрелка. Жертв и пострадавших в этом конфликте не было. Достигнуты договоренности о перемирии, но под утро 11 марта таджикские пограничники вновь начали стрелять.

Конфликт удалось погасить 12 марта. Стороны договорились не поддаваться на провокации и запретили применять оружие.

Очередной инцидент на кыргызско-таджикской границе произошел 24 марта, когда пограничникам пришлось применить оружие: они сделали несколько предупредительных выстрелов.

В Лейлекском районе на одном из складов пограничники и сотрудники ГКНБ обнаружили грузовик Hundai Porter. Когда авто пытались перевезти на заставу, на обочине трассы со стороны Таджикистана выстроились около 20 человек. Владелец склада был в машине, его сопровождали двое пограничников. Таджикистанцы пытались задержать кыргызстанских пограничников и отобрать оружие. Когда начальник заставы "Жаны-Жер" сделал предупредительный выстрел в воздух, пограничников отпустили.

Апрель
Пограничный наряд Кыргызстана нес службу в местности Селкана Лейлекского района. Инцидент произошел в Лейлекском районе. Пограничники Таджикистана пересекли границу вглубь Кыргызстана. Военнослужащие КР сделали предупредительный выстрел в воздух, а таджикистанцы открыли по ним огонь.

В результате конфликта ранен один пограничник. Тогда МЧС эвакуировало более 600 человек в Баткенской области.

Июнь
Очередной инцидент с применением оружия на кыргызско-таджикской границе произошел 3 июня. Стрельба началась в местности Булак-Башы Баткенского района. Таджикские пограничники применили минометы. В инциденте пострадали двое кыргызстанских военнослужащих.

Не прошло и 10 дней, как таджикская сторона вновь применила оружие. И снова огонь велся в местности Булак-Башы. Конфликт был погашен после переговоров военнослужащих двух стран. Обошлось без жертв и раненых.

Сентябрь
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14 сентября таджикские пограничники заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы. Военнослужащие РТ проигнорировали требования кыргызской стороны покинуть территорию и открыли огонь. В ответ пограничники КР тоже применили оружие.

В результате конфликта пострадали пять человек - два военнослужащих и три мирных жителя. Одному из раненых всего 11 лет, другая пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Ее прооперировали.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил о том, что таджикская сторона заранее спланировала провокацию. По его словам, в ходе конфликта атакованы гражданские объекты.

После переговоров стрельба прекратилась. Но сегодня военнослужащие соседней страны вновь открыли огонь и применили минометы. Стрельба ведется одновременно в двух районах - Баткенском и Лейлекском. Жителей приграничья эвакуируют.

На данный момент сообщается о более 11 пострадавших, в том числе и мирных жителях.

Источник - 24.kg
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