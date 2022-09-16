Срочно! Таджикская сторона нарушила все договоренности и атаковала пограничные и гражданские объекты, - Погранслужба ГКНБ Киргизии

09:37 16.09.2022

16 сентября 2022

Предыстория: С 6 часов утра таджикская сторона начала обстрел по пограничным нарядам и заставам Кыргызстана из минометов

Бишкек (АКИpress) – Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики заявляет, что нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области. Об этом пишет пресс-служба ведомства.



"Пограничная служба ГКНБ КР выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы и отмечает участившиеся провокации на государственной границе, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана, проводящих агитацию и пропаганду идей, направленных на разжигание и нетерпимость к гражданам и военнослужащим Кыргызской Республики.



Все это является наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице и свидетельствует о том, что власти Таджикистана не в состоянии контролировать обстановку, более того, способствуют эскалации вооруженных столкновений, что приводит как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран", - говорится в сообщении.



Погранслужба ГКНБ призвала таджикскую сторону прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе.



Сегодня, 16 сентября, в 06:00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов Погранслужбы ГКНБ КР и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

В 06:30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда.

Далее сообщалось, что таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Самаркандек".