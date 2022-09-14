Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ КР

09:51 16.09.2022

По всему периметру границы Кыргызстана и Таджикистана идут тяжелые бои, таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня (РСЗО) и авиацию. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызстана.



"Все атаки с земли и воздуха отражается с кыргызской стороны, не давая возможности, захватить территорию, населенные пункты Кыргызстана", - говорится в сообщении.



На месте находится заместитель Кабинета министров – председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Ташиев К.К., который, как отмечает ГКНБ, принимает меры по прекращению огня и стабилизации обстановки.