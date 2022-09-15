Баткен. Киргизия срочно эвакуирует мирных жителей из зоны конфликта

10:03 16.09.2022

16 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. В Баткенской области начали эвакуировать мирных жителей



Стрельба на границе с Таджикистаном продолжается. Столкновения происходят по всему периметру в селах Кызыл-Бел, Кок-Таш, Тамдык, Достук, на участке Торт-Кочо. Об этом сообщила администрация Баткенской области.



По предварительным данным, с кыргызской стороны ранены не менее четырех военнослужащих. Началась эвакуация жителей приграничных сел. Глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев находится на месте событий. Ситуацию контролирует глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия. В 6.30 таджикская сторона начала минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. В 7.15 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы "Самаркандек".