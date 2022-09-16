Кыргызы бросили в бой спецназ и дважды сорвали договоренности, - Погранвойска ГКНБ Таджикистана

10:05 16.09.2022

СРОЧНО! Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщает

Сентябрь 16, 2022 11:16



ДУШАНБЕ, 16.09.2022 /НИАТ "Ховар"/. Усилия таджикской стороны по стабилизации обстановки на государственной границе РТ и РК до 11 часов 10 минут 16 сентября 2022 года не дают результатов, так как кыргызская сторона продолжает вооруженные конфликты и избегает решения вопроса путем переговоров. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.



"Дважды кыргызские военнослужащие ответили на одностороннее прекращение огня Республики Таджикистан интенсивным огнем из всех видов оружия в сторону населенных пунктов", - говорится в сообщении.



Кроме того, кыргызская сторона пытается обвинить Республику Таджикистан в продолжение конфликта посредством интернет-сети, что не имеет под собой реальной основы. Провокационным путем она распространила в кыргызских СМИ новость об использовании бородатых бойцов в черной форме без опознавательных нашивок, что далеко от истины. Именно кыргызские военнослужащие используют подразделения специального назначения, это доказанный факт.



Провокационная информация, которая распространяется Кыргызстаном в социальных сетях, направлена ​​на осложнение ситуации на государственной границе двух стран.



Таджикистан был сторонником решения пограничного конфликта переговорным и дипломатическим путем и остается непреклонным в своей позиции.