Президент Польши Дуда решил требовать от России репараций за Вторую мировую...

10:40 16.09.2022

Wprost

Польша

16 сентября 2022



Анджей Дуда заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации за Вторую мировую войну



Россия, как и Германия, должна выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, заявил Анджей Дуда в интервью изданию Wprost. Германия начала войну, но Россия позже присоединилась к ней, заявил польский лидер, поэтому Варшава будет требовать репараций и от Москвы.

Интервью публикуется в сокращении.

Wprost: Правительство готовит дипломатическую ноту о репарациях. Стоит ли нам поднимать эту тему сейчас, во время конфликта за восточной границей?

Анджей Дуда: Всегда кто-то скажет, что нет. Надо и можно было поднять этот вопрос уже давно. Польша уже более 30 лет является полностью суверенным государством. Жаль, что прежние правительства, в которых очень часто сегодняшние политики PO (Партия "Гражданская платформа". – Прим. ИноСМИ.) занимали важные места, замалчивал вопрос. Дело в том, что ущерб был. Никто за него не заплатил, так что дело ясно.

– Для немцев тоже: канцлер Олаф Шольц довольно категорично заявил, что тема репараций закрыта.

– Если мы кому-то что-то уничтожим, мы должны за это заплатить. Польше, к сожалению, никто не возместил ущерба, который был нанесен во время войны, а это 6,2 триллионов злотых. Польша была успешно отстроена во многих местах, но Варшава была безвозвратно разрушена немцами. Это был планомерный, жестокий снос города. Если кто-то сегодня говорит, что мы напрасно вызываем конфликт, требуя репараций, пусть спросят у немцев, почему они вызвали этот конфликт в 1939 году.

Польше полагается компенсация, и точка. И я думаю, что в Германии это тоже осознают.

– Легендарная участница Варшавского восстания Ванда Трачик-Ставска (Wanda Traczyk-Stawska) отмечала в разговоре с Wprost, сколько Германия сделала для нас в советский период, как сильно она нам помогали. Вы понимаете такую аргументацию?

– Понимаю, но по сравнению с военными потерями эта помощь – ничто. Очень мило, что они помогли нам после войны. Мы принимаем это во внимание, потому что у нас хорошие отношения с Германией. Но давайте вспомним, что в течение последних 30 лет, продавая свои товары на нашем рынке, особенно в то время, когда мы еще не были членом ЕС, когда уже не было таможни, они зарабатывали огромные деньги на соседстве с нами. Так что это не значит, что наши соседи делают нам одолжение, а мы этим пользуемся. Да, они помогли нам, и мы неоднократно подчеркивали нашу благодарность, но мы также многое сделали.

Однако, как я уже говорил, нужно серьезно поговорить о проблеме компенсации. Нельзя больше притворяться, что ничего не произошло.

Глава правящей партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - ИноСМИ, 1920, 14.09.2022

Репарации также от России? Этого хочет Качиньский

14.09.2022

– Будете ли вы предпринимать какие-либо шаги в этом направлении и вести переговоры с немецкими политиками?

– Это вопрос межправительственных переговоров. До сих пор они проходили на парламентском уровне, потому что отчет о репарациях начали создавать давно. За это время я несколько раз разговаривал с людьми, которые в парламенте отвечали за подготовку отчета, и я знаю, что эта тема несколько раз поднималась в отношениях с Германией за последние годы.

Немецкая сторона ведет себя так, будто удивлена и совершенно не готова.

– С другой стороны, оппозиция говорит, что если мы требуем репараций от Германии, то почему не от России?

– Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России.

– Значит, на следующем этапе мы будем требовать от России репараций?

– Я думаю, мы должны это сделать. Не вижу причин, по которым мы не должны этим заниматься.