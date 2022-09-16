Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР

11:08 16.09.2022

16 сентября 2022

Тяжелая бронетехника. Кадр из видео на границе, снятое и распространяемое таджикской стороной



https://kg.akipress.org/news:1805071?from=mportal&place=nowread



Бишкек (АКИpress) – Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.



В ходе вооруженного инцидента на кыргызско-таджикской границе зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории.



"Со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям. Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - сообщает Погранслужба.



14 сентября на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Сегодня, 16 сентября, конфликт продолжился, идет обстрел.