 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 15.09.2022
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Таджикские военнослужащие используют мирных граждан в качестве "живого щита", - Погранслужба ГКНБ КР
11:08 16.09.2022

16 сентября 2022
Тяжелая бронетехника. Кадр из видео на границе, снятое и распространяемое таджикской стороной

https://kg.akipress.org/news:1805071?from=mportal&place=nowread

Бишкек (АКИpress) – Военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве "живого щита", сообщает Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.

В ходе вооруженного инцидента на кыргызско-таджикской границе зафиксированы факты использования таджикской стороной не только тяжелой техники, но и населения приграничной территории.

"Со стороны Таджикистана в боестолкновениях принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям. Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР продолжает вести ожесточенные бои, принимает адекватные меры в ходе изменения обстановки, использует современные вооружение и технику для принуждения противника к прекращению огня", - сообщает Погранслужба.

14 сентября на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Сегодня, 16 сентября, конфликт продолжился, идет обстрел.

Источник - kg.akipress.org
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