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Четверг, 15.09.2022
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Центральная Азия меняет тональность в отношениях с Москвой, - Виктория Панфилова
11:20 16.09.2022

15.09.2022

Страны ШОС соединят транспортными коридорами, минуя Россию
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Шавкат Мирзиеев встретился с Владимиром Путиным уже на полях саммита.
Первый день саммита глав государств ШОС в Самарканде продемонстрировал изменение тональности отношений стран Центральной Азии и России. Показательным в этом плане представляется визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан, где он отметил, что отношения двух стран станут "как золотой орел" на ордене "Алтын Кыран", которым президент Казахстана наградил китайского лидера. России не стоит ждать серьезного движения навстречу со стороны Казахстана, который возможно предпримет определенные шаги в плане приближения к санкционным действиям запада. Сегодня ШОС превращается в серьезную организацию, объединяющую крупнейшие глобальные и региональные евроазиатские государства. Но будут ли такие страны как Китай, Индия, Казахстан, а теперь еще и Иран проводить политику дальнейшего сближения с Москвой, однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Отмечен и такой важный момент в повестке саммита как обсуждение проекта транспортных коридоров, объединяющих Китай, страны Центральной Азии с государствами Персидского залива, Турцией и далее – с Европой, минуя РФ.

ШОС превращается в серьезную организацию, объединяющую крупнейшие глобальные и региональные евро-азиатские державы – Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, а также региональные – Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Поэтому формирование транспортной взаимосвязанности в рамках ШОС между его членами – одна из главных задач организации.

На полях ШОС наконец подписали соглашение по строительству многострадального проекта Китай-Узбекистан-Киргизия. Дело в том, что этот проект обсуждается уже более 20 лет. Тормозили его запуск вариант маршрута, схема финансирования и ширина колеи. Сегодня стороны остановились на комбинированном варианте маршрута Торгугат-Арпа-Макмал-Джелал-Абад, учитывая пожелания Бишкека. Но ширина колеи будет китайской.

"Это важный железнодорожный коридор, в котором заинтересованы не только Китай и Узбекистан, но и другие страны, заинтересованные в транзитных перевозках грузов, в том числе Афганистан и Турция", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев. Однако финансирование проекта все еще остается под вопросом. Как считает эксперт, и эта проблема будет решена при активном участии Китая и Фонда Шелкового пути.

К проекту Китай-Киргизия-Узбекистан проявляет интерес и Иран, поскольку эта магистраль станет связующей с транспортным коридором Узбекистан-Афганистан-Иран (Мазари-Шариф – Герат – порт Чабахар). Тегеран заинтересован, чтобы эта дорога работала. Кроме этой дороги Иран, учитывая все еще нестабильную обстановку в Афганистане, строит вторую электрифицированную ветку к туркменской границе. "Это будет прямая магистраль для выхода на порт Чабахар", – подчеркнул эксперт. Не случайно президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мизиеевым пообещал Узбекистану "обеспечить выход в Индийский океан".

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Встреча узбекской и иранской делегаций
вызвала особый интерес наблюдателей.
Фото ReutersКстати, о развитии транспортных маршрутов, в частности транскаспийского коридора говорил накануне в ходе визита в Казахстан председатель КНР Си Цзиньпинь. Для этого нужны не только большие инвестиции в дорожную инфраструктуру и расширение казахстанского флота, пропускных мощностей портов на побережье Каспия, но и стабильность в стране. Поэтому, являясь крупным инвестором, Китай больше других заинтересован в стабильности и в мирном развитии Казахстана. Cвидетельством может служить заявление китайского лидера о поддержке суверенитета и территориальной целостности Казахстана вне зависимости от изменения мировой конъюнктуры и намерение категорически выступать против вмешательства третьих стран во внутренние дела Казахстана.
По словам Бахтиера Эргашева, транспортные коридоры будут идти как с Востока на Запад, так и с Севера на Юг, объединяя страны региона. "Уже сейчас мы видим активизацию проектов, направленных на формирование транспортного коридора Север-Юг, который свяжет Индию через Иран со странами Центральной Евразии. Это очень важные процессы, и они идут параллельно с развитием транспортных коридоров с Востока на Запад – к примеру, Транскаспийского коридора, который будет связывать Турцию, находящуюся на берегу Средиземного моря, с морскими портами на восточном побережье Китая. А они, несомненно, будут проходить по территории Центральной Азии, что позволит обеспечить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность", – подчеркнул он.

ШОС, по словам Эргашева, становится объединением ведущих стран большого региона. Вхождение Ирана только усилит потенциал организации, поскольку Иран является крупной региональной державой и имеет серьезный авторитет на Среднем и Ближнем Востоке, в исламском мире. У нее серьезный экономический потенциал и геополитическое положение, позволяющие воздействовать на очень многие процессы. К тому же Иран – очень серьезный игрок в вопросах Афганистана. Его вес и влияние нужны для того, чтобы запустить процессы реального внутриафганского урегулирования.

"Ожидается в следующем году вступление Белоруссии в ШОС. Это важное и ключевое государство в Восточной Европе", – отметил собеседник. "Мы можем ожидать того, что организация, объединяющая евразийские государства, станет той платформой, где будут вырабатываться альтернативные Западу и западным проектам варианты. Значение самаркандского саммита в том, что на нем будет четко заявлено: ШОС намерен предложить глобальную повестку для незападных стран – в противовес повестке западной коалиции во главе с США", – резюмировал Эргашев.

Источник - НГ
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