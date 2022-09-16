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ШОС утверждает в Самарканде основания многополярного мира, - П.Дмитриев
13:00 16.09.2022

ПЕТР ДМИТРИЕВ | 16.09.2022 |

Гегемония "единственной сверхдержавы" должна быть исключена

Президент России Владимир Путин выступил в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с речью о глобальной стабильности. По мнению российского лидера и других участников встречи в Самарканде, ШОС – та организация, которая на деле утверждает основания многополярного мира.

В мире, который формируется на наших глазах, должны быть исключены гегемония "единственной сверхдержавы" и агрессивные поползновения Евро-Атлантики.

"Мир стремительно меняется, но неизменным остается только одно: дружба между Китаем и Россией, наши добрые и в полном смысле этого слова отношения стратегического всеобъемлющего партнерства, и мы продолжаем укреплять эти отношения", – заявил Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливое очертание и абсолютно неприемлемы для подавляющего числа государств на планете", – отчеканил российский президент.

Президент России указал на болевые точки для Москвы и Пекина, подчеркнув согласие обеих сторон. На эти точки постоянно давят США со своими европейскими сателлитами. Путин также отметил экономический аспект многоплановых связей между РФ и КНР в условиях развязанной Западом санкционной войны. По мнению президента России, сейчас особенно важно "обеспечить всемерное укрепление ШОС как площадки конструктивного и созидательного взаимодействия".

В свою очередь председатель КНР напомнил про "грандиозные планы развития китайско-российских отношений" и "эффективные стратегические контакты". Учитывая, как ответственно официальный Пекин подходит к подбору каждого слова в подобных заявлениях, Вашингтону и Брюсселю есть над чем задуматься.

"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", – сказал Си Цзиньпин.

Сейчас полноправными членами ШОС являются Китай, Россия, Индия (ее непростые отношения с КНР не мешают двум азиатским сверхдержавам состоять в одной организации), Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Практически решен вопрос о придании полноправного членства в ШОС государствам-наблюдателям – Ирану и Белоруссии. Статус наблюдателя сохраняют Монголия и Афганистан.

Намерения участвовать в деятельности ШОС в качестве наблюдателя обозначили Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Израиль, Ирак, Мальдивы, Сирия (а в 2012 году и Украина). Статус "партнера по диалогу" получили Шри-Ланка и Турция. Заявили о желании получить такой статус Египет, Катар и Саудовская Аравия.

Международное сообщество – нечто гораздо более широкое и разнообразное, чем хотят представить его те, кто сидят в кабинетах власти Вашингтона, Лондона и Брюсселя. И Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует это наглядно. Эта Организация одним фактом своего существования напоминает, что к ней относят себя государства с общей численностью населения около 3,4 млрд человек.

Совокупный ВВП государств-членов ШОС – $44 млрд. Им принадлежат почти 2/3 территории Евразии, на которой сосредоточены пятая часть мировых запасов нефти и треть запасов газа, что принципиально важно в условиях обостряемого Западом мирового энергетического кризиса.

Расширение рядов Шанхайской организации сотрудничества показывает: выбор в пользу многополярного мира против глобальной гегемонии – это естественно-исторический выбор. В Самарканде, одном из древнейших городов мира на земле Узбекистана, об этом говорили и лидеры России и Китая, и президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси, и многие другие. Происходящее на просторах Евразии свидетельствует, что долгая дистанция, ведущая от слов к делам, сокращается.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1663322400


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