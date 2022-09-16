Валютный пир во время чумы, - В.Катасонов

13:02 16.09.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 16.09.2022



Денежные власти РФ выступают откровенными и беспардонными лоббистами российских олигархов



Я уже писал о таком странном и опасном феномене российской экономики, как хроническое превышение экспорта товаров и услуг над их импортом. И вдруг профицит торгового баланса России стал нарастать. За первую половину текущего года он достиг 158,4 млрд долл. (за первую половину прошлого года он равнялся 60,5 млрд долл.).



Только что опубликованы данные Банка России по итогам восьми месяцев года. Профицит – 213,6 млрд долл. Если тенденции сохранятся, то по итогам всего года профицит торгового баланса превысит 300 млрд долл. Цифра фантастическая! Приведу данные по величине профицита (положительного сальдо) торгового баланса РФ за предыдущие пять лет (млрд долл.): 2017 г. – 114,6; 2018 г. – 195,1; 2019 г. – 161,8; 2020 г. – 93,4; 2021 г. – 190,3.



Объяснение простое: стоимостные показатели экспорта взлетели в результате стремительного роста цен на энергоносители (рост цен спровоцирован антироссийскими санкциями); объемы импорта сильно сократились из-за санкционных ограничений и запретов.



В мае Минэкономразвития давало следующий прогноз на текущий и следующий годы. Экспорт в 2022 году составит 484,4 млрд долл., в 2023 году – 451,6 млрд долл. Импорт в 2022 году будет равен 251,9 млрд долл., в 2023 году – 275,0 млрд долл. Таким образом профицит торгового баланса в текущем году будет равен 232,5 млрд долл., в следующем – 176,6 млрд долл.



В августе Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз. Новые цифры: экспорт (млрд долл.) в 2022 г. – 585,3; 2023 г. – 505,4. Импорт (млрд долл.): 2022 г. – 285,7; 2023 г. – 275,0. Сальдо (млрд долл.): 2022 г. – 299,6; 2023 г. – 230,4.



Подчеркну: фигурирующие в отчетах и прогнозах экономических ведомств цифры в десятки и сотни миллиардов являются виртуальными. Львиная доля выручки от российского экспорта номинирована в токсичных валютах. А это означает:



во-первых, на эти валюты мы ничего не купим. Не купим машины и оборудование, транспортные средства, детали и запчасти к тому, что было куплено ранее, высокотехнологичную продукцию. Запад прочно заблокировал поставки этой продукции в Россию;



во-вторых, накопленные Россией токсичные валюты в любой момент могут быть заморожены и даже конфискованы. То есть исчезнуть.



Без особой натяжки можно сказать: поставки российских энергоносителей и других товаров на Запад являются нашей безвозмездной помощью врагу. А поставки некоторых материалов (титана, алюминия, некоторых других цветных металлов) используются в производстве оружия и военной техники.



Трагическим парадоксом сложившейся в России экономической ситуации является то, что ежемесячно регистрируемые Центральным банком фантастические валютные профициты сопровождаются ухудшением внутреннего финансового положения.



2022 год мы начали с благополучным бюджетом. Его параметры: доходы – 25,54 трлн рублей, расходы – 23,69 трлн рублей, профицит бюджета – 1,32 трлн рублей, или около 1 процента ожидаемого ВВП. После 24 февраля жизнь стала вносить коррективы. Появились незапланированные расходы. Как можно понять из выступления президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), к концу лета дополнительные (незапланированные) бюджетные расходы составили уже 6 триллионов рублей. Однако должны ведь появиться и дополнительные доходы в силу того, что на Россию стал проливаться валютный дождь!



Однако профицит бюджета с середины года стал испаряться. В июле впервые в этом году на месячной основе был зафиксирован дефицит бюджета, причем неслабый – 1 триллион рублей. В августе еще один месячный дефицит – в размере 344 млрд рублей. По итогам восьми месяцев года еще сохраняется профицит в 137,4 млрд руб., но в Минфине ожидают, что по итогам сентября плюс сменится на минус, профицит обратится в дефицит, причем дефицит продолжит нарастать.



Такая тенденция обусловлена даже не дополнительными расходами, а сокращающимися поступлениями в бюджет. Как сообщил 12 сентября Минфин, доходы федерального бюджета снизились второй месяц подряд в годовом выражении – в августе на 11% после 26% в июле. В июле-августе сократились как нефтегазовые, так и ненефтегазовые поступления. В августе нефтегазовые поступления составили 671,9 млрд руб. Это на 3,4% меньше, чем в августе прошлого года и минимум с середины 2021 года.



И очень просто: экономисты называют это "валютной либерализацией". Казалось бы, в условиях санкционной войны надо говорить о "валютной мобилизации", а тут все наоборот.



Первые после начала санкционной войны президентские указы требовали возвращения всей валютной выручки от экспорта в Россию, обязательную продажу на рубли 90 процентов выручки, запреты на свободный вывод капиталов из России, запрет на перевод иностранными инвесторами своих доходов в валюте за рубеж и др. Кроме того, президент РФ призывал как можно быстрее переходить в расчетах по внешней торговле с токсичных валют на рубли. 23 марта он, в частности, заявил о переходе России на расчеты по поставкам природного газа в Европу на рубли (вместо евро).



Однако мартовские указы и инициативы президента денежными властями России стали торпедироваться и искривляться. Делалось это с помощью тех же президентских указов, проекты которых готовились ведомствами финансово-экономического блока. В частности, 23 мая 2022 года было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки до 50%. Этот же указ предоставил совету директоров Банка России полномочие определять иной срок исполнения резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности обязанности по продаже иностранной валюты, чем тот, который был предусмотрен первым антисанкционным указом от 28 февраля. Первоначально срок был 3 дня, а Банк России воспользовался новым указам и 26 мая увеличил срок до 120 дней! Четыре месяца валюта может болтаться неизвестно где!



Мало того. 7 июня Минфин сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующая при ведомстве, приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом. "Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента России", – подчеркивается в сообщении на сайте Минфина.



В конце июня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей чиновники Минфина и Центробанка (А. Силуанов и Э. Набиуллина) прямо заявили, что завершают работу по "обнулению" обязательной продажи этой выручки и готовят полную отмену обязательной репатриации валютной выручки экспортеров. Набиуллина сказала, что валютную либерализацию в России надо ускорить: надо, мол, позволить бизнесу перестроить логистику:



Денежные власти РФ выступают откровенными и беспардонными лоббистами российских олигархов. И проталкивают законы, которые фактически наделяют экспортеров иммунитетом от судебных преследований за любые нарушения российских законов. Чиновники взяли на вооружение очень странную формулу: "нарушение валютного законодательства без вины". Чего стоит, например, Федеральный закон № 235-ФЗ о внесении изменений в ст. 15.25 КОАП (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях), который был подписан и официально опубликован 13 июля 2022 года. Вот некоторые фрагменты документа (в изложении):



снижены штрафы за осуществление незаконных валютных операций и за нарушения валютного законодательства РФ: с 75-100% до 20-40% от суммы операции для нарушителей, 20-40% от суммы операции, но не более 30 000 руб. – для должностных лиц;



штраф за нарушение срока исполнения обязательства по внешнеторговому контракту иными разрешенными способами снижен с 5-30% до 3-5%, но не более 30 000 руб;



максимальный размер штрафа за невозврат уплаченного аванса в иностранной валюте за неввезенные товары и невыполненные услуги ограничен 30 000 руб.



Все это означает, что участники внешнеторговых операций могут безнаказанно оставлять за границей миллиардные суммы за копеечные индульгенции, именуемые штрафами.



С июля денежными властями проделано много напряженной работы, которая привела к тому, что российская казна перестала получать даже крохи от тех миллиардов, которые достаются экспортерам от экспорта российских ресурсов… Источник - фонд стратегической культуры

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