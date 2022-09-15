Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня

14:13 16.09.2022

Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня, - Погранслужба Кыргызстана



Предыстория: Таджикская сторона пытается захватить территорию Кыргызстана, - ГКНБ

Продолжение: Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ



"Сводка" (АКИpress) – Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня, заявила Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.



Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города Баткен.



Окрестности аэропорта Баткена #Kyrgyzstan и объекты на окраине города подверглись обстрелу ракетными системами залпового огня со стороны #Tajikistan



Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города.



