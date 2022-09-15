|Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня
14:13 16.09.2022
Город Баткен подвергся обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня, - Погранслужба Кыргызстана
Предыстория: Таджикская сторона пытается захватить территорию Кыргызстана, - ГКНБ
Продолжение: Таджикистан использует против Кыргызстана тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию, - ГКНБ
"Сводка" (АКИpress) – Окрестности аэропорта города Баткен и объекты на окраине города подверглись обстрелу таджикских ракетных систем залпового огня, заявила Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана.
Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города Баткен.
Окрестности аэропорта Баткена #Kyrgyzstan и объекты на окраине города подверглись обстрелу ракетными системами залпового огня со стороны #Tajikistan
Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города.
- АКИpress – Новости Кыргызстана (@akipress) September 16, 2022
14 сентября на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Сегодня, 16 сентября, конфликт продолжился, идет обстрел.
На карте приблизительно отмечены места, где в последние дни зафиксированы конфликты: