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Конфликт на границе. Из зоны обстрела эвакуированы около 120 тысяч кыргызстанцев
18:27 16.09.2022

16 сентября 2022, Бишкек - , Нуркыз САБЫРОВА

Из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуированы около 120 тысяч граждан. Об этом в прямом эфире сообщил первый заместитель полномочного представителя президента в Баткенской области Маруфхан Тулаев.

По его данным, ситуация в айыльных округах Самаркандек и Ак-Сай Баткенской области остается напряженной.

"Несмотря на договоренность о прекращении огня по всей линии границы к 16.00, таджикская сторона продолжает стрелять по селам Мин-Булак, Мин-Орук. Дома жителей приграничных земель охвачены пожаром. В нижней зоне Лейлекского района обстрелы не прекращались. Оттуда были эвакуированы все жители. Там сейчас находятся только военные", - сказал Маруфхан Тулаев.

Жители приграничных сел временно переселены в Кадамджайский район.

"Мы вышли на связь с руководством Ферганской области. При их поддержке организовали транзитный коридор через анклав Сох, чтобы перевезти около 120 тысяч человек", - проинформировал Маруфхан Тулаев.

Он также подтвердил информацию о том, что школу в селе Ак-Сай заняли таджикские военнослужащие.

"Сейчас нет связи с селом Ак-Сай. Там повреждены 16 вышек сотового оператора и 35 линий электропередачи. Мы не можем получить актуальную информацию от школы имени Ходжаева", - сказал Маруфхан Тулаев.

Чиновник также сообщил, что сейчас на территории Баткенской области нет проблем с медикаментами. Из Ошской области прибыли пять бригад медиков. Сейчас туда направляются бригады врачей из Ноокатского, Араванского и Кызыл-Кийского районов. Патрульная служба контролирует движение на дорогах. Люди, нуждающиеся в гемодиализе и экстренной медицинской помощи, были доставлены в Бишкек воздушным транспортом и размещены в больницах.

"Сейчас полномочный представитель правительства в Баткенской области проводит переговоры с руководством Согдийской области на КПП "Кызыл-Бел". Но результатов пока нет", - добавил Маруфхан Тулаев.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадавших уже 55 человек, есть погибшие. Перестрелки велись 14 сентября и сегодня продолжаются. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов.

Пограничная служба ГКНБ КР сделала официальное заявление, что главы спецслужб Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16.00. О прекращении огня договорились и президенты Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. На какое-время наступило затишье. Кыргызская сторона полностью прекратила стрельбу, а таджикская снизила ее интенсивность. Но, по последним данным Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона вновь открыла огонь.

Источник - 24.kg
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