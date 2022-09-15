Узбекистан выдвинул "Самаркандскую инициативу солидарности во имя безопасности"

18:49 16.09.2022

Выступая на саммите глав стран-участниц ШОС, президент Узбекистана озвучил Самаркандскую инициативу солидарности. "Ее цель - вовлечь в глобальный диалог всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, - пояснил Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на саммите глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества выступил с Самаркандской инициативой солидарности во имя общей безопасности и процветания.



"С древних времен Самарканд был центром духовного, экономического, культурного и научного обмена между народами, живущими на пространстве от Восточной Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, - сказал глава государства. - Самарканд - это живой пример того, как столетиями на практике претворялись в жизнь принципы толерантности и уважительного отношения к традициям и ценностям разных народов, которые мы взяли за основу при создании ШОС".



"Сейчас такой диалог, свободный от геополитического соперничества, идеологических противоречий и споров, чрезвычайно востребован. Поэтому сегодня Узбекистан рад предложить партнерам Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания", - заявил глава государства.



"Ее цель - вовлечь в глобальный межцивилизационный диалог всех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто разделяет принципы „Самаркандского духа"", - пояснил Шавкат Мирзиеев.



"Вопросы практической реализации этой инициативы предлагаем совместно рассмотреть на международном Самаркандском форуме в следующем году с участием политических лидеров, авторитетных представителей общественности, деловых, академических и экспертных кругов", - предложил президент Узбекистана.



Основой работы форума, как ожидается, станет насыщенная программа действий, которую Узбекистан в скором времени представим всем партнерам.



"Надеюсь на вашу широкую поддержку и участие в продвижении нашей инициативы", - сказал Шавкат Мирзиеев коллегам.



Что означает Самаркандская инициатива

Главной целью Самаркандской инициативы является вовлечение в глобальный межцивилизационный инклюзивный диалог всех заинтересованных государств, поиск согласованных подходов и решений, восстановление доверия, снятие глобальной напряженности, неопределенности и непредсказуемости в целях налаживания международного сотрудничества, пояснили в Институте стратегических и межрегиональных исследований.



Этот формат взаимодействия призван объединить усилия государств и народов мира для смягчения существующих противоречий и разногласий путем наращивания культурно-цивилизационного, межнационального, межрелигиозного взаимодействия.



Как ожидается, новый формат диалога будет вносить вклад в укрепление доверия на всех уровнях, углубление взаимопонимания среди различных социальных групп, культур и цивилизаций в самых различных областях, устранение угроз для мира и безопасности, поощрение и защиту прав человека.